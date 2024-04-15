Новый закон о мобилизации: кто может вручать повестку
Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении и в целом новый закон о мобилизации. Определено, кто именно будет участвовать в оповещении граждан во время мобилизации.
Так, в Аппарате Верховной Рады рассказали, что именно предусматривают главные принципы принятого закона, передает 24 Канал.
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Кто может вручить повестку
Участие в оповещении военнообязанных во время мобилизации вместе с ТЦК будут принимать полиция, местные органы государственной власти, органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций,
– отметили в Аппарате Рады.
Также назвали уважительные причины неявки гражданина по повестке в ТЦК. В частности:
- препятствие стихийного характера,
- болезнь гражданина,
- военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок,
- смерть близких родственников.
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