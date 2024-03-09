Как в новом законе о мобилизации решается вопрос попечителей лиц с инвалидностью

В законопроекте о мобилизации в Украине есть немало сложных вопросов. Одним из таких – вопрос попечителей лиц с инвалидностью.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский рассказал, как в новом законе о мобилизации решается вопрос людей, которые присматривают за лицами с инвалидностью.

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Вопрос о попечителях лиц с инвалидностью в законопроекте о мобилизации

Так, в правительственном законопроекте по мобилизации в Украине одним из самых сложных остается вопрос о попечителях лиц с инвалидностью. Федор Вениславский отметил, что кроме коррупционных рисков, до сих пор неизвестно, сколько вообще в нашей стране таких людей. По его словам, именно поэтому в новом законопроекте этот вопрос "еще не решен полностью".

Вениславский заявил о некоторых неточностях в подсчете информации о тех лицах, осуществляющих попечительство и уход. Он ссылается на бывшего депутата, председателя Национальной ассамблеи инвалидов Украины Валерия Сушкевича. "Он рассказывал (комитету Рады – 24 Канал) свою информацию о количестве тех лиц, осуществляющих попечительство и уход. И его данные, и цифры представителей негосударственного сектора, и показатели, которые нам было предоставлено министерствами социальной политики и здравоохранения, очень сильно отличаются", – сказал нардеп.

К большому сожалению, возможность получения статуса лица с инвалидностью имеет много коррупционных рисков. Вчера мы приводили на заседание комитета пример, когда в одном из сел половина лиц получила статус инвалидности, потому что они имеют, скажем так, односельчанина, который работал в МСЭКе (комиссия по медико-социальной экспертизе – 24 Канал),

– рассказал Вениславский.

Однако это отдельные моменты, которые нужно учесть в законопроекте о мобилизации. Известно, что концептуально вопрос, касающийся попечителей был решен: право лиц с инвалидностью на уход будет сохранено. "Смотрители будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу", – отметил депутат.

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