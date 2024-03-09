Как в новом законе о мобилизации решается вопрос попечителей лиц с инвалидностью
Источник:OBOZ.UA
В законопроекте о мобилизации в Украине есть немало сложных вопросов. Одним из таких – вопрос попечителей лиц с инвалидностью.
Народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский рассказал, как в новом законе о мобилизации решается вопрос людей, которые присматривают за лицами с инвалидностью.
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Вопрос о попечителях лиц с инвалидностью в законопроекте о мобилизации
Так, в правительственном законопроекте по мобилизации в Украине одним из самых сложных остается вопрос о попечителях лиц с инвалидностью. Федор Вениславский отметил, что кроме коррупционных рисков, до сих пор неизвестно, сколько вообще в нашей стране таких людей. По его словам, именно поэтому в новом законопроекте этот вопрос "еще не решен полностью".
Вениславский заявил о некоторых неточностях в подсчете информации о тех лицах, осуществляющих попечительство и уход. Он ссылается на бывшего депутата, председателя Национальной ассамблеи инвалидов Украины Валерия Сушкевича. "Он рассказывал (комитету Рады – 24 Канал) свою информацию о количестве тех лиц, осуществляющих попечительство и уход. И его данные, и цифры представителей негосударственного сектора, и показатели, которые нам было предоставлено министерствами социальной политики и здравоохранения, очень сильно отличаются", – сказал нардеп.
К большому сожалению, возможность получения статуса лица с инвалидностью имеет много коррупционных рисков. Вчера мы приводили на заседание комитета пример, когда в одном из сел половина лиц получила статус инвалидности, потому что они имеют, скажем так, односельчанина, который работал в МСЭКе (комиссия по медико-социальной экспертизе – 24 Канал),
– рассказал Вениславский.
Однако это отдельные моменты, которые нужно учесть в законопроекте о мобилизации. Известно, что концептуально вопрос, касающийся попечителей был решен: право лиц с инвалидностью на уход будет сохранено. "Смотрители будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу", – отметил депутат.
Будут ли блокировать счета уклонистам: что известно
- Сейчас в обществе активно обсуждается блокирование счетов как форма наказания для уклонистов. В то же время заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что это негативно повлияет на экономику.
- Нардеп убежден, что на уклонистов лучше будут действовать повышенные штрафы, чем блокировка счетов в банке.
- Также он добавил, что даже сейчас, когда закон еще не приняли, люди начали массово снимать деньги со своих банковских счетов. Таким образом вместо действенного механизма, государство может получить проблемы для экономики.