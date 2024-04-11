Принятие закона о мобилизации: перед этим в Раду прибыли командиры бригад и Юрий Содоль
Перед тем, как принять закон о мобилизации, в Верховную Раду прибыли командиры бригад. Также присутствовал и командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.
Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранника.
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В Раду прибыли командиры бригад
Утром 11 апреля в Верховную Раду прибыли командиры бригад. Так, присутствующие поздравили стоя командиров бригад, которые прибыли в парламент по случаю принятия закона о мобилизации.
Соответствующее видео распространил в сети Сергей Лещенко.
Командиров бригад поздравляют в Верховной Раде: смотрите видео
Кроме этого, известно, что перед рассмотрением закона о мобилизации прибыл и командующий Объединенных сил ВСУ Юрий Содоль. Он выступил с речью за трибуной перед народными избранниками.
В Парламенте выступил Юрий Содоль / Фото "РБК-Украина"
Командующий Объединенных сил ВСУ с трибуны сказал, что украинские защитники держат оборону из последних сил и призвал проголосовать за проект закона, объяснив, что он необходим для победы Украины. Присутствующие отреагировали на его слова аплодисментами.
После выступления Содоля депутаты перешли к подтверждению поправок.
К слову, накануне народные депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали решение пригласить военное руководство в лицах Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации. "За" проголосовали 315 парламентариев.
Рада приняла закон о мобилизации: когда он вступит в силу
- 11 апреля Верховная Рада поддержала в целом законопроект о мобилизации под номером 10449.
- Теперь его подписать должен Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а затем направить на рассмотрение президенту.
- Новый закон о мобилизации может вступить в силу уже в конце мая этого года. Больше о том, когда заработает новый закон, читайте в материале 24 Канала.