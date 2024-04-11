Принятие закона о мобилизации: перед этим в Раду прибыли командиры бригад и Юрий Содоль

Перед тем, как принять закон о мобилизации, в Верховную Раду прибыли командиры бригад. Также присутствовал и командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранника.

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В Раду прибыли командиры бригад

Утром 11 апреля в Верховную Раду прибыли командиры бригад. Так, присутствующие поздравили стоя командиров бригад, которые прибыли в парламент по случаю принятия закона о мобилизации.

Соответствующее видео распространил в сети Сергей Лещенко.

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Кроме этого, известно, что перед рассмотрением закона о мобилизации прибыл и командующий Объединенных сил ВСУ Юрий Содоль. Он выступил с речью за трибуной перед народными избранниками.



В Парламенте выступил Юрий Содоль / Фото "РБК-Украина"

Командующий Объединенных сил ВСУ с трибуны сказал, что украинские защитники держат оборону из последних сил и призвал проголосовать за проект закона, объяснив, что он необходим для победы Украины. Присутствующие отреагировали на его слова аплодисментами.

После выступления Содоля депутаты перешли к подтверждению поправок.

К слову, накануне народные депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали решение пригласить военное руководство в лицах Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации. "За" проголосовали 315 парламентариев.

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