Достигнута ли главная цель нового закона о мобилизации: в Раде дали четкий ответ

В Украине уже три месяца действует новый закон о мобилизации. Федор Вениславский объяснил, удалось ли благодаря ему получить желаемые изменения в процессе призыва на военную службу.

По словам нардепа, члена Комитета по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, главная цель законопроекта под номером 10449 заключалась в том, чтобы провести учет всех военнообязанных, которые есть в стране и которые потенциально могут принять участие в отпоре российской агрессии.

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Что удалось изменить

Вениславский напомнил, что в первые дни и месяцы войны многие люди были в статусе вынужденных переселенцев, покинули страну. Представители ТЦК тогда не имели объективной картины, кто из граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет находится в Украине, кто – за рубежом, кто может быть мобилизован по состоянию здоровья, а кто – нет, кто имеет право на отсрочку и тому подобное.

При рассмотрении законопроекта Генштаб и Минобороны обращали внимание, что даже среди тех людей, которые имели стопроцентное право на отсрочку от призыва, и тех, кто были забронированы, были такие, что не выполняли требования закона, не обновляли свои учетные данные. Поэтому даже в в этом плане не было порядка.

На тот момент бумажная система воинского учета была уничтожена, электронный учет еще не заработал. "Мы имели разрыв между реальным количеством военнообязанных, которые могут быть мобилизованы, и тех, по поводу, которых есть определенная информация", – объяснил нардеп.

Чиновник отметил, что принятием нового закона удалось достичь поставленной цели. Сейчас миллионы граждан обновили свои данные через Резерв+, почти миллион через ТЦК и ЦНАП.

"На сегодня мы понимаем тот человеческий капитал, который может быть применен в секторе обороны", – уточнил он.

Сейчас работники ТЦК не тратят ресурсы и не ездят в поисках военнообязанных. У них есть полная картина, кто где проживает, какие средства связи имеет. Сотрудники военкомата могут оперативно решать вопросы по оповещению, вручения повесток и осуществления мобилизационных мероприятий.

К слову, Вениславский объяснил, возможна ли демобилизация.