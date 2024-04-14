Будет ли считаться повестка полученной, если ее бросили в почтовый ящик: Вениславский объяснил

Недавно парламент одобрил во втором чтении законопроект о мобилизации. Федор Вениславский объяснил, правда ли, что повестка будет считаться полученной, если она брошена в почтовый ящик.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля 2024 года приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранника.

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Вениславский объяснил вопрос о повестках в почтовых ящиках

У Федора Вениславского, члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народного депутата, поинтересовались, правда ли, что повестка будет считаться полученной, если ее бросили в почтовый ящик или это будет касаться только требования обновить свои данные в ТЦК.

Вениславский отметил, что есть требование обновить свои персональные данные в ТЦК.

По его словам, если это требование не выполнено, оно будет направлено в почтовый ящик и это будет считаться надлежащим информированием лица. Потому что, как отметил Вениславский, в этом законе предусмотрели, что в течение 60 дней каждый гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет обязан актуализировать свои персональные данные военно-учетные в ТЦК СП. "Поэтому, по сути, сообщение в этом аспекте точно не будет каким-то образом нарушать права человека или человек сможет обжаловать, если он несвоевременно прибыл", – добавил Вениславский.

"Есть 60 дней, все – я, как народный депутат, ваши коллеги-журналисты мужского пола, государственные служащие, чиновники всех уровней – обязаны обновить свои персональные данные. Что касается повестки, то повестка вручается, как и вручалась, – под роспись о вручении", – подчеркнул народный избранник.

Поэтому никаких негативных последствий, если повестка брошена в ящик, не будет, это не считается надлежащим получением повестки,

– резюмировал Вениславский.

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