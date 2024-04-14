Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня 2024 року ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранці.

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Веніславський пояснив питання щодо повісток в поштових скриньках

У Федора Веніславського, члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народного депутата, поцікавилися, чи правда, що повістка буде вважатися отриманою, якщо її кинули в поштову скриньку чи це стосуватиметься тільки вимоги оновити свої дані в ТЦК.

Веніславський зазначив, що є вимога оновити свої персональні дані в ТЦК.

За його словами, якщо ця вимога не виконана, вона буде надіслана у поштову скриньку і це буде вважатися належним інформуванням особи. Тому що, як зазначив Веніславський, в цьому законі передбачили, що протягом 60 днів кожен громадянин України віком від 18 до 60 років зобов'язаний актуалізувати свої персональні дані військово-облікові в ТЦК СП. "Тому, по суті, повідомлення в цьому аспекті точно не буде якимось чином порушувати права людини чи людина зможе оскаржити, якщо вона несвоєчасно прибула", – додав Веніславський.

"Є 60 днів, усі – я, як народний депутат, ваші колеги-журналісти чоловічої статі, державні службовці, посадовці всіх рівнів – зобов'язані оновити свої персональні дані. Що стосується повістки, то повістка вручається, як і вручалася, – під розпис про вручення", – підкреслив народний обранець.

Тому ніяких негативних наслідків, якщо повістка кинута в ящик, не буде, це не вважається належним отриманням повістки,

– резюмував Веніславський.

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