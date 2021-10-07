Закон о НАБУ могут принять на следующей сессионной неделе

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики провел заседание. Оно касалось законопроекта об изменениях в законе о НАБУ.

Там наконец завершили обсуждать правки. Об этом в эфире 24 каналу сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.

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По ее словам, комитет решил принять все правки. Соответствующий законопроект уже должен быть в Верховной Раде.

После обработки секретариатом, я ожидаю его на следующей сессионной неделе,

– сказала Мошенец.

Она объяснила, по решению комитета законопроект готов к рассмотрению во втором чтении. Чем скорее, как сказала нардепка, начнет работать конкурсная комиссия, тем быстрее появится новый директор Национального антикоррупционного бюро расследований.

Для того, чтобы не было коллапса в антикоррупционной системе, должны уже сейчас (после принятия законопроекта, подписания и когда он станет законом) стартовать, чтобы новый директор НАБУ, по крайней мере, потенциально уже имел возможность принять участие в конкурсе. Елена Мошенец Народный депутат от "Слуги народа"

Изменения в законе о НАБУ

Украина выполнила почти все условия Международного валютного фонда. Осталось только принять изменения в закон о НАБУ и Нацбанк.

Рада 21 мая приняла за основу законопроект об изменении статуса НАБУ, согласно которому правительство сможет назначить нового главу юстиции.

Документ может укрепить независимость НАБУ, но он все равно имеет недостатки.

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