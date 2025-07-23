Россия начала новую масштабную ИПСО против Украины, – ГУР и СВР

22 июля после того, как Верховная Рада приняла законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП, тысячи украинцев в ряде городов вышли на протесты. Несмотря на общественное несогласие, Владимир Зеленский таки подписал закон.

Внимательно за ситуацией вокруг закона 12414 наблюдают в России. Там хотят использовать внутренний раздор в Украине для подрыва ее способности противостоять агрессии. Это отмечают в ГУР, передает 24 Канал.

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Как Россия хочет использовать споры вокруг закона 12414?

По данным украинской разведки, враг намерен дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада.

Также противник планирует привлечь все возможные ресурсы для обострения ситуации вокруг закона о НАБУ.

Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества... не исключены провокационные действия, инспирированные из Москвы,

– предупредили в ГУР.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что оккупанты уже сейчас пытаются исказить содержание мирных митингов в Украине.

Россияне подают информацию так, что украинцы якобы вышли требовать от власти капитуляции, и разгоняют эту информацию через свои сети на Западе.

Служба внешней разведки тоже предупреждает, что противник приступил к масштабной информационной операции против Украины с использованием фактора "антикоррупционных протестов в Украине". Кремль активно привлекает пул подконтрольных медиа, блогеров, инфлюенсеров в странах Запада.

Российские пропагандистские площадки представляют изменения в антикоррупционном законодательстве как "антиамериканский переворот" и попытку "минимизации влияния Запада внутри политической системы Украины". Это сопровождается масштабированием нарратива о глубоком кризисе украинского общества,

– сообщили в СЗРУ.

Российская пропаганда выгодно вырывает из контекста и интерпретирует комментарии западных дипломатов, политиков и журналистов. Это представляется свидетельством разочарования стран Запада проведением украинских реформ, угрозой возможного введения санкций и потери Украиной безвиза.