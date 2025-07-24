Обмен пленными, переговоры в Стамбуле, протесты против закона 12414: хронология 1246 дня войны
Полномасштабная война длится уже 1246 день. В среду 23 июля в Стамбуле прошел третий этап переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Также сегодня прошел обмен пленными.
О главных новостях 23 июля, – мирные переговоры, обмен пленными, протесты против закона 12414, ситуации на фронте, последствиях российских атак, – сообщает 24 Канал.
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Какие главные события дня 23 июля?
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 миллиона долларов. Среди прочего, эти пакеты будут включать системы ПВО HAWK Phase III. Зеленский сообщил, что состоялся 9 этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Можем уже говорить о деталях – за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей, Воины, что возвращаются сегодня, защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более 3 лет. Обмен пленными / Фото из телеграма Зеленского Глава российской делегации выступил с рядом заявлений по итогам переговоров. Сказал, что делегации долго обсуждали позиции в так называемых "меморандумах", которые якобы "были предоставлены в прошлый раз". Позиции достаточно далеки друг от друга, В то же время сказал, что договорились о продолжении контактов как на уровне делегаций, так и оккупанты "надеются", что "оперативно на уровне рабочих групп". Среди прочего, по словам кремлевских пропагандистов, Владимир Мединский заявил, что: Также глава российской делегации заявил, что завершается обмен пленными. Кроме того, сказал, что страна-агрессор якобы уже вернула Украине "более 7000 тел погибших воинов". Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле заявил, что более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене. СМИ пишут, что глава российской делегации Мединский подтвердил договоренность о новом обмене по формуле не менее чем "1200 на 1200". После завершения переговоров в Стамбуле глава украинской делегации Рустем Умеров подытожил результаты. По его словам, Украина предложила России провести встречу Путина и Зеленского с участием Эрдогана и Трампа до конца августа. Кроме того, стороны договорились о новом обмене пленными. Речь идет о более 1200 человек. СМИ сообщают, что Россия и Украина в ходе переговоров договорились об очередном обмене гражданских и военных. Есть информация, что состоялся обмен военнопленными в формате 200 на 200. Ждем официального сообщения. Отмечается, что встреча делегаций длилась менее часа. Вечером 23 июля во временно оккупированном Крыму, в частности в Севастополе, раздавались взрывы. В Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье, Тернополе, Ровно, Николаеве, Черновцах и других городах Украины проходят протесты против закона о НАБУ. У нас есть необходимая инфраструктура в контексте механизма мониторинга в случае достижения договоренности о прекращении огня. Мы также можем способствовать проведению обменов пленными на основе более структурированной методологии, На следующей неделе Верховная Рада соберется, чтобы рассмотреть законопроект президента, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. В НАБУ и САП заявили, что приветствуют инициативу Владимира Зеленского по подготовке законопроекта, направленного на укрепление системы правопорядка и обеспечения независимости антикоррупционных институтов. НАБУ и САП готовы присоединиться к обсуждению и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет отвечать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для обеспечения справедливости в Украине, Зеленский подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов. Ожидаю от правительства в течение месяца результатов, чтобы направить максимум государственных ресурсов на оборону Украины. И также готовим ощутимые шаги по дерегуляции, чтобы дать больше свободы людям. Мы все это точно сделаем, и я благодарю всех, кто поддерживает, Политики говорили о сотрудничестве, экономическом и оборонном прежде всего, об усилении украинской ПВО и возможности для совместного производства оружия. Благодарны Израилю за решение выделить помощь в сфере обеспечения систем водоснабжения южных регионов. Это очень важно. Надеемся и на поддержку усилий по гуманитарному разминированию загрязненных территорий, Зеленский провел много совещаний с СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральным прокурором. Было договорено, что руководители институтов вместе предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине. Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут. И очень ожидаю от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства, В СБУ официально не называют имени задержанного чиновника, впрочем, по данным источников hromadske, речь идет именно о Светлом. Как отмечается, под его руководством чиновники КГГА заключили договор с подконтрольными компаниями, которые должны были по программе "Крепкое здоровье" бесплатно поставлять лекарства, продукты и услуги для тяжелобольных граждан. Вместо этого, по материалам дела, половину бюджетных средств фигуранты потратили на аренду, покупку машин премиум-класса и элитной недвижимости. Ярослав Железяк выразил скепсис относительно возможности решения ситуации с НАБУ и САП в ближайшее время. Нардеп отметил, что после разрушения антикоррупционного законодательства Верховная Рада ушла на 4-недельный "перерыв". То есть заседаний парламента не будет до 20-х чисел августа. По оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором. Внутри Украины враг рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные. Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества, и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокационные действия, инспирированные из Москвы. Сформированный в Чеченской Республике полк, который Россия перебрасывает на Ореховский и Гуляйпольский направления, имеет на вооружении самые современные образцы бронетехники. В полку есть четыре батальона, один из них танковый, и на его вооружении есть самые современные образцы бронетехники, как "Тигры" разные – это их бронемашины, Переговоры в Стамбуле 23 июля частично должны сосредоточиться на подготовке саммита между Зеленским и Путиным. Киев рассматривает встречу президентов как ключевое условие для прорыва. Украинская делегация прибыла в Турцию готовой сделать значительные шаги к миру и полному прекращению огня, но все будет зависеть от того, готова ли российская сторона к конструктивному подходу, Однако сам Кремль преуменьшает ожидания относительно любого прорыва. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что "это будет очень сложный разговор". По его словам, проекты двух сторон диаметрально противоположные. Украина получит системы Patriot, обещанные Трампом, не раньше весны 2026 года. Об этом пишет Spiegel. Поставка зависит от готовности европейских союзников отдать системы из своих запасов. Первая система будет доступна не ранее чем через восемь месяцев, а именно весной 2026 года. Только тогда Германия сможет тогда получить батарею, которая сначала должна была быть отправлена в Швейцарию. По данным издания, все остальные партнеры потребуют еще больше времени для доставки. Расследователи нашли доказательства сотрудничества российской компании "ТРВ-Инжиниринг" с австрийской Roithner Lasertechnik GmbH. Европейский производитель производит компоненты, которые используют в производстве ракет. 22 июля народные депутаты поддержали постановление "О чествовании памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену". Установление дня памяти именно 28 июля неслучайно. В ночь с 28 на 29 июля 2022 года Россия совершила массовое убийство военнопленных защитников Мариуполя в Еленовке. Еврокомиссия отреагировала на закон о НАБУ и САП. Урсула фон дер Ляйен просит объяснений у украинской власти. В Еврокомиссии также отметили, что уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основными элементами Европейского Союза. От Украины как страны-кандидата ожидается полное соблюдение стандартов. Компромиссов быть не может. Владимир Зеленский прокомментировал третий этап переговоров. По его словам, представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня". Представитель Кремля Песков заявил, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны обсудят проекты меморандумов по урегулированию войны. По его словам, "вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов – это и есть подготовка встречи" лидеров стран. Также украинские СМИ со ссылкой на собеседников в нашей делегации в Стамбуле подтверждают, что на переговорах с россиянами будут говорить о подготовке Зеленского и Путина. За прошедший примерно треть российских управляемых авиабомб (КАБов) была использована в Курской области, а не в Украине. В то же время Курская операция ознаменовалась и появлением оптоволоконных дронов. Они появились именно на Курщине, а не на Востоке Украины. Такая же ситуация и с северокорейскими солдатами, которых сейчас может быть около 20 000 в регионе. До сих пор они не участвовали в боевых задачах в Украине. Кроме того, за время Курской операции погибло или было ранено не менее 80 000 российских военнослужащих. В НАБУ и САП считают, что для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии. В то же время там подчеркивают свою преданность интересам украинского народа и говорят, что продолжают работать над сохранением профессиональной способности обоих институтов и результатов, достигнутых за годы их деятельности. Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. Ожидаем такого же подхода и от других органов правопорядка, Из ОАЭ экстрадирована организатор мошеннической схемы со сборами на дроны для ВСУ, которая заработала более 50 миллионов гривен. Она была фигуранткой расследования 24 Канала. Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле, Пилот вовремя катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военного стабильное. Правоохранители начали расследование по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных с бортового самописца. Владимир Зеленский собрал руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и Генпрокуратуры. Участники встречи договорились о совместных действиях для усиления справедливости, преодоления противоречий в системе и борьбы с врагом. Президент отдельно подчеркнул, что уголовные производства не должны "висеть в воздухе" годами, а преступники – чувствовать себя безнаказанными. Во время совещания стороны договорились о ряде административных и законодательных решений для устранения противоречий между ведомствами и устранения существующих угроз. Уже на следующей неделе должна состояться глубокая рабочая встреча для наработки конкретного плана действий. Через две недели все органы должны предоставить общий план изменений – для укрепления институтов, возвращения доверия общества и повышения эффективности борьбы с коррупцией. Екатерина Черногоренко уходит с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифровизации, заявив, что это была самая сложная работа в ее жизни. Как сообщил источник издания в Офисе Президента, украинская делегация уже отправилась на переговоры с россиянами в Стамбуле. Они должны начаться 23 июля в 19:00. В результате российского обстрела Сум часть города осталась без электроснабжения. Все объекты водоканала обесточены и переведены на аварийно-резервное питание. В Минэнерго подчеркнули, что ночью враг ударил по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго". В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование. Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения, Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей города и области в кратчайшие сроки. Благодаря их профессиональным и оперативным действиям уже удалось восстановить питание для большей части потребителей. Ярослав Железняк рассказал, что в Верховную Раду направили законопроект, который отменяет все нормы №12414 по САП и НАБУ, которые приняли 22 июля. Хороший шанс исправить ту глупость, которую вчера 263 коллеги приняли. Подписи собираем до конца дня, "Неравнодушные граждане, можете написать своему народному депутату и спросить, поставил ли он свою подпись здесь", – подытожил Железняк. Печерский райсуд Киева избрал меры пресечения трем сотрудникам НАБУ, подозреваемым в ДТП с пострадавшими. Двум фигурантам избрано временное отстранение от должностей, третьего взято под ночной домашний арест на 60 дней. Сегодня, 23 июля, в 07:50 Краматорск подвергся повторному обстрелу Российские войска нанесли удар БпЛА по частному сектору. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Последствия выясняются. Он отверг любые намеки на то, что уйдет в отставку. Собеседники издания отмечают, что Сырский находится в прекрасной для его возраста физической форме. По словам Сырского, он еще может сделать 100 отжиманий без перерыва. Его помощники говорят, что он "редко – если вообще когда-то – спит". Ожидается, что встреча начнется около 19:00 вечера 23 июля в районе Бешикташ, во дворце Чираган. Возглавит делегацию секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. В состав вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур – среди них представители Офиса президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена. Среди членов делегации – советник руководителя ОП Александр Бевз, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, представитель Минобороны Вадим Скибицкий, а также ряд военных из Генштаба, ВМС и Воздушных Сил. Россия атаковала Украину 71 беспилотником, в частности типа "Шахед", с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда. По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. Кроме этого, 18 дронов были локально потеряны или подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание 26 БПЛА в 14 локациях и падение обломков на 5 локациях. Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Украины доложил об обстоятельствах гибели командира объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" полковника Максима Казбана. Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства, Нардепы планируют собрать 45 подписей для представления в Конституционный суд относительно закона о НАБУ и САП, который может быть отменен из-за нарушения регламента Верховной Рады. Российские войска, 23 июля в 00:05 ночи, с использованием четырех БпЛА, нанесли удары по одному из предприятий города. Предварительно пострадавших нет, последствия устанавливаются. Ночью 23 июля украинские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Новочеркасске, важную для ВПК и армии России. Новочеркасск является логистическим узлом, соединяющим стратегические направления и обеспечивающим поставки техники и ресурсов к фронту. Если не нарушается закон, почему бы и нет, Было громко в Золотоношском и Черкасском районах. Есть падение 3 обломков БпЛА. Пострадавших нет, продолжается обследование территории. По словам Игната, самолет спасти было невозможно, поэтому пилот в этой ситуации сработал профессионально. Пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно, впрочем летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта, Он добавил, что причины неисправности самолета выясняются, и призвал медиа не прибегать к преждевременным выводам относительно аварии истребителя. Предоставленный Францией Mirage-2000 разбился вечером 22 июля. Российские войска продвинулись в Сумской, Запорожской областях, вблизи Лимана, Часового Яра, Торецка и Покровска. Украинские войска достигли продвижений вблизи Торецка и Покровска. Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше, Он подчеркнул, что НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. "Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за рубежом – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима", – подчеркнул Зеленский. Президент подчеркнул, что, важно, чтобы украинские антикоррупционные органы работали без россиян, и важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело. В Кривом Роге частично разрушен частный дом, еще 4 – повреждены. Загорелись здание, не эксплуатировавшееся, частное предприятие и солнечные панели. Огонь уже потушили. Изуродовано также частное предприятие. Пострадавших во всех случаях нет. Кроме того, в Синельковском районе области изуродовано фермерское хозяйство. Разбита сельскохозяйственная техника – тракторы и комбайны. Возник пожар. Поврежден магазин, амбулаторию, спортзал, школу, заведение культуры и админздание. Никопольщину враг обстреливал из тяжелой артиллерии. Громко было в Марганецкой и Покровской громадах. Там повреждены 2 частных дома. 23 июля в Украине вступил в силу закон о ликвидации независимости НАБУ и САП, подписанный Владимиром Зеленским.
США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 миллиона долларов
Кого удалось вернуть во время обмена
Состоялся новый обмен пленными
– заявил президент.
В России сделали ряд циничных заявлений по итогам переговоров
– цинично заявил Мединский.
Россия якобы предложила Украине передать еще 3000 "тел погибших украинских военнослужащих";
Москва якобы предложила рассмотреть вопрос объявления на линии фронта "короткого перемирия", чтобы забрать раненых и погибших военных;
обсудили вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате боевых действий.
Более 1 200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Россией и Украиной, – Умеров
Украина предложила встречу Зеленского и Путина до конца августа, –Умеров
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились
Российские телеграмм-каналы писали, что в Севастополе "лег" интернет.
Турция имеет необходимую инфраструктуру для мониторинга прекращения огня в Украине, - Фидан
– отметил министр иностранных дел Турции.
На следующей неделе Рада соберется, чтобы рассмотреть законопроект президента, нардеп
Это подтвердил нардеп Ярослав Железняк.
– говорится в заявлении.
– рассказал глава государства.
Зеленский провел встречу с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром
– подытожил Зеленский.
Зеленский заявил, что внесет в Раду законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов
– пояснил глава государства.
СБУ задержала Руслана Светлого – бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА
Верховная Рада ушла на каникулы после ликвидации независимости НАБУ и САП, нардеп
В ГУР предупредили об угрозе провокаций России на фоне ситуации вокруг НАБУ
– сказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
– заявил источник Reuters.
Россия использует австрийские компоненты для производства ракет
Верховная Рада установила 28 июля Днем памяти замученных или погибших в плену
Украина снова будет требовать прекращения огня, – Зеленский
В Кремле намекнули на подготовку встречи Зеленского и Путина
Сырский назвал еще одно достижение операции на Курщине
В НАБУ и САП сделали заявление после встречи с Зеленским
– говорится в заявлении.
Организовала схему со сборами на дроны: из ОАЭ экстрадировали фигурантку расследования 24 Канала
ГБР безотлагательно начало расследование аварии Mirage-2000 на Волыни
– указали правоохранители.
Зеленский на фоне протестов собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов
Екатерина Черногоренко уходит с должности заместителя министра обороны
Украинская делегация отправилась в Стамбул, –СМИ
Россияне ударили по объекту АО "Сумыоблэнерго"
– говорится в сообщении.
В Раде собирают подписи в поддержку законопроекта, отменяющего нормы закона о НАБУ и САП
– подчеркнул депутат.
Суд избрал меры пресечения трем сотрудникам НАБУ по делам о ДТП
Утром Краматорск подвергся повторному обстрелу
Сырскому 26 июля исполнится 60 лет, но он не уйдет в отставку, – WP
Переговоры в Стамбуле: известны время и место встречи
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Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 14 локациях: какие регионы атаковала Россия
Зеленский прокомментировал гибель командира "Люти" Максима Казбана
– прокомментировал он событие.
Депутаты готовят представление в Конституционный суд относительно закона о НАБУ и САП
Краматорск ночью подвергся вражескому обстрелу
Украинские дроны атаковали Новочеркасск
Генпрокурор Руслан Кравченко высказался относительно протестов из-за закона о НАБУ и САП
– заявил Кравченко о протестах.
Ночью враг атаковал Черкасскую область
Игнат прокомментировал первую потерю истребителя Mirage-2000
– отметил Игнат.
Россияне продвинулись на 6 направлениях, – ISW
Зеленский впервые прокомментировал закон о НАБУ и САП
– сказал глава государства.
Враг атаковал Кривой Рог
Закон о ликвидации независимости НАБУ и САП вступил в силу
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 миллиона долларов. Среди прочего, эти пакеты будут включать системы ПВО HAWK Phase III.
Зеленский сообщил, что состоялся 9 этап обмена, о котором договорено в Стамбуле.
Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Можем уже говорить о деталях – за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей,
Воины, что возвращаются сегодня, защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более 3 лет.
Обмен пленными / Фото из телеграма Зеленского
Глава российской делегации выступил с рядом заявлений по итогам переговоров. Сказал, что делегации долго обсуждали позиции в так называемых "меморандумах", которые якобы "были предоставлены в прошлый раз".
Позиции достаточно далеки друг от друга,
В то же время сказал, что договорились о продолжении контактов как на уровне делегаций, так и оккупанты "надеются", что "оперативно на уровне рабочих групп".
Среди прочего, по словам кремлевских пропагандистов, Владимир Мединский заявил, что:
Также глава российской делегации заявил, что завершается обмен пленными. Кроме того, сказал, что страна-агрессор якобы уже вернула Украине "более 7000 тел погибших воинов".
Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле заявил, что более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене.
СМИ пишут, что глава российской делегации Мединский подтвердил договоренность о новом обмене по формуле не менее чем "1200 на 1200".
После завершения переговоров в Стамбуле глава украинской делегации Рустем Умеров подытожил результаты.
По его словам, Украина предложила России провести встречу Путина и Зеленского с участием Эрдогана и Трампа до конца августа.
Кроме того, стороны договорились о новом обмене пленными. Речь идет о более 1200 человек.
СМИ сообщают, что Россия и Украина в ходе переговоров договорились об очередном обмене гражданских и военных.
Есть информация, что состоялся обмен военнопленными в формате 200 на 200. Ждем официального сообщения.
Отмечается, что встреча делегаций длилась менее часа.
Вечером 23 июля во временно оккупированном Крыму, в частности в Севастополе, раздавались взрывы.
В Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье, Тернополе, Ровно, Николаеве, Черновцах и других городах Украины проходят протесты против закона о НАБУ.
У нас есть необходимая инфраструктура в контексте механизма мониторинга в случае достижения договоренности о прекращении огня. Мы также можем способствовать проведению обменов пленными на основе более структурированной методологии,
На следующей неделе Верховная Рада соберется, чтобы рассмотреть законопроект президента, который должен усилить независимость антикоррупционных органов.
В НАБУ и САП заявили, что приветствуют инициативу Владимира Зеленского по подготовке законопроекта, направленного на укрепление системы правопорядка и обеспечения независимости антикоррупционных институтов.
НАБУ и САП готовы присоединиться к обсуждению и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет отвечать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для обеспечения справедливости в Украине,
Зеленский подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.
Ожидаю от правительства в течение месяца результатов, чтобы направить максимум государственных ресурсов на оборону Украины. И также готовим ощутимые шаги по дерегуляции, чтобы дать больше свободы людям. Мы все это точно сделаем, и я благодарю всех, кто поддерживает,
Политики говорили о сотрудничестве, экономическом и оборонном прежде всего, об усилении украинской ПВО и возможности для совместного производства оружия.
Благодарны Израилю за решение выделить помощь в сфере обеспечения систем водоснабжения южных регионов. Это очень важно. Надеемся и на поддержку усилий по гуманитарному разминированию загрязненных территорий,
Зеленский провел много совещаний с СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральным прокурором.
Было договорено, что руководители институтов вместе предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине.
Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут. И очень ожидаю от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства,
В СБУ официально не называют имени задержанного чиновника, впрочем, по данным источников hromadske, речь идет именно о Светлом.
Как отмечается, под его руководством чиновники КГГА заключили договор с подконтрольными компаниями, которые должны были по программе "Крепкое здоровье" бесплатно поставлять лекарства, продукты и услуги для тяжелобольных граждан.
Вместо этого, по материалам дела, половину бюджетных средств фигуранты потратили на аренду, покупку машин премиум-класса и элитной недвижимости.
Ярослав Железяк выразил скепсис относительно возможности решения ситуации с НАБУ и САП в ближайшее время.
Нардеп отметил, что после разрушения антикоррупционного законодательства Верховная Рада ушла на 4-недельный "перерыв". То есть заседаний парламента не будет до 20-х чисел августа.
По оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором.
Внутри Украины враг рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные.
Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества, и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокационные действия, инспирированные из Москвы.
Сформированный в Чеченской Республике полк, который Россия перебрасывает на Ореховский и Гуляйпольский направления, имеет на вооружении самые современные образцы бронетехники.
В полку есть четыре батальона, один из них танковый, и на его вооружении есть самые современные образцы бронетехники, как "Тигры" разные – это их бронемашины,
Переговоры в Стамбуле 23 июля частично должны сосредоточиться на подготовке саммита между Зеленским и Путиным. Киев рассматривает встречу президентов как ключевое условие для прорыва.
Украинская делегация прибыла в Турцию готовой сделать значительные шаги к миру и полному прекращению огня, но все будет зависеть от того, готова ли российская сторона к конструктивному подходу,
Однако сам Кремль преуменьшает ожидания относительно любого прорыва. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что "это будет очень сложный разговор". По его словам, проекты двух сторон диаметрально противоположные.
Украина получит системы Patriot, обещанные Трампом, не раньше весны 2026 года. Об этом пишет Spiegel.
Поставка зависит от готовности европейских союзников отдать системы из своих запасов.
Первая система будет доступна не ранее чем через восемь месяцев, а именно весной 2026 года. Только тогда Германия сможет тогда получить батарею, которая сначала должна была быть отправлена в Швейцарию.
По данным издания, все остальные партнеры потребуют еще больше времени для доставки.
Расследователи нашли доказательства сотрудничества российской компании "ТРВ-Инжиниринг" с австрийской Roithner Lasertechnik GmbH. Европейский производитель производит компоненты, которые используют в производстве ракет.
22 июля народные депутаты поддержали постановление "О чествовании памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену".
Установление дня памяти именно 28 июля неслучайно. В ночь с 28 на 29 июля 2022 года Россия совершила массовое убийство военнопленных защитников Мариуполя в Еленовке.
Еврокомиссия отреагировала на закон о НАБУ и САП. Урсула фон дер Ляйен просит объяснений у украинской власти.
В Еврокомиссии также отметили, что уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основными элементами Европейского Союза. От Украины как страны-кандидата ожидается полное соблюдение стандартов. Компромиссов быть не может.
Владимир Зеленский прокомментировал третий этап переговоров. По его словам, представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня".
Представитель Кремля Песков заявил, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны обсудят проекты меморандумов по урегулированию войны. По его словам, "вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов – это и есть подготовка встречи" лидеров стран.
Также украинские СМИ со ссылкой на собеседников в нашей делегации в Стамбуле подтверждают, что на переговорах с россиянами будут говорить о подготовке Зеленского и Путина.
За прошедший примерно треть российских управляемых авиабомб (КАБов) была использована в Курской области, а не в Украине.
В то же время Курская операция ознаменовалась и появлением оптоволоконных дронов. Они появились именно на Курщине, а не на Востоке Украины. Такая же ситуация и с северокорейскими солдатами, которых сейчас может быть около 20 000 в регионе. До сих пор они не участвовали в боевых задачах в Украине.
Кроме того, за время Курской операции погибло или было ранено не менее 80 000 российских военнослужащих.
В НАБУ и САП считают, что для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии.
В то же время там подчеркивают свою преданность интересам украинского народа и говорят, что продолжают работать над сохранением профессиональной способности обоих институтов и результатов, достигнутых за годы их деятельности.
Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. Ожидаем такого же подхода и от других органов правопорядка,
Из ОАЭ экстрадирована организатор мошеннической схемы со сборами на дроны для ВСУ, которая заработала более 50 миллионов гривен.
Она была фигуранткой расследования 24 Канала.
Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле,
Пилот вовремя катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военного стабильное.
Правоохранители начали расследование по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных с бортового самописца.
Владимир Зеленский собрал руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и Генпрокуратуры.
Участники встречи договорились о совместных действиях для усиления справедливости, преодоления противоречий в системе и борьбы с врагом.
Президент отдельно подчеркнул, что уголовные производства не должны "висеть в воздухе" годами, а преступники – чувствовать себя безнаказанными.
Во время совещания стороны договорились о ряде административных и законодательных решений для устранения противоречий между ведомствами и устранения существующих угроз.
Уже на следующей неделе должна состояться глубокая рабочая встреча для наработки конкретного плана действий. Через две недели все органы должны предоставить общий план изменений – для укрепления институтов, возвращения доверия общества и повышения эффективности борьбы с коррупцией.
Екатерина Черногоренко уходит с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифровизации, заявив, что это была самая сложная работа в ее жизни.
Как сообщил источник издания в Офисе Президента, украинская делегация уже отправилась на переговоры с россиянами в Стамбуле. Они должны начаться 23 июля в 19:00.
В результате российского обстрела Сум часть города осталась без электроснабжения. Все объекты водоканала обесточены и переведены на аварийно-резервное питание.
В Минэнерго подчеркнули, что ночью враг ударил по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго".
В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование. Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения,
Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей города и области в кратчайшие сроки. Благодаря их профессиональным и оперативным действиям уже удалось восстановить питание для большей части потребителей.
Ярослав Железняк рассказал, что в Верховную Раду направили законопроект, который отменяет все нормы №12414 по САП и НАБУ, которые приняли 22 июля.
Хороший шанс исправить ту глупость, которую вчера 263 коллеги приняли. Подписи собираем до конца дня,
"Неравнодушные граждане, можете написать своему народному депутату и спросить, поставил ли он свою подпись здесь", – подытожил Железняк.
Печерский райсуд Киева избрал меры пресечения трем сотрудникам НАБУ, подозреваемым в ДТП с пострадавшими.
Двум фигурантам избрано временное отстранение от должностей, третьего взято под ночной домашний арест на 60 дней.
Сегодня, 23 июля, в 07:50 Краматорск подвергся повторному обстрелу
Российские войска нанесли удар БпЛА по частному сектору.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Последствия выясняются.
Он отверг любые намеки на то, что уйдет в отставку.
Собеседники издания отмечают, что Сырский находится в прекрасной для его возраста физической форме. По словам Сырского, он еще может сделать 100 отжиманий без перерыва. Его помощники говорят, что он "редко – если вообще когда-то – спит".
Ожидается, что встреча начнется около 19:00 вечера 23 июля в районе Бешикташ, во дворце Чираган.
Возглавит делегацию секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. В состав вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур – среди них представители Офиса президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена.
Среди членов делегации – советник руководителя ОП Александр Бевз, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, представитель Минобороны Вадим Скибицкий, а также ряд военных из Генштаба, ВМС и Воздушных Сил.
Россия атаковала Украину 71 беспилотником, в частности типа "Шахед", с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.
Кроме этого, 18 дронов были локально потеряны или подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание 26 БПЛА в 14 локациях и падение обломков на 5 локациях.
Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Украины доложил об обстоятельствах гибели командира объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" полковника Максима Казбана.
Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства,
Нардепы планируют собрать 45 подписей для представления в Конституционный суд относительно закона о НАБУ и САП, который может быть отменен из-за нарушения регламента Верховной Рады.
Российские войска, 23 июля в 00:05 ночи, с использованием четырех БпЛА, нанесли удары по одному из предприятий города.
Предварительно пострадавших нет, последствия устанавливаются.
Ночью 23 июля украинские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Новочеркасске, важную для ВПК и армии России.
Новочеркасск является логистическим узлом, соединяющим стратегические направления и обеспечивающим поставки техники и ресурсов к фронту.
Если не нарушается закон, почему бы и нет,
Было громко в Золотоношском и Черкасском районах. Есть падение 3 обломков БпЛА.
Пострадавших нет, продолжается обследование территории.
По словам Игната, самолет спасти было невозможно, поэтому пилот в этой ситуации сработал профессионально.
Пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно, впрочем летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта,
Он добавил, что причины неисправности самолета выясняются, и призвал медиа не прибегать к преждевременным выводам относительно аварии истребителя.
Предоставленный Францией Mirage-2000 разбился вечером 22 июля.
Российские войска продвинулись в Сумской, Запорожской областях, вблизи Лимана, Часового Яра, Торецка и Покровска.
Украинские войска достигли продвижений вблизи Торецка и Покровска.
Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше,
Он подчеркнул, что НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона.
"Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за рубежом – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима", – подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что, важно, чтобы украинские антикоррупционные органы работали без россиян, и важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело.
В Кривом Роге частично разрушен частный дом, еще 4 – повреждены. Загорелись здание, не эксплуатировавшееся, частное предприятие и солнечные панели. Огонь уже потушили. Изуродовано также частное предприятие.
Пострадавших во всех случаях нет.
Кроме того, в Синельковском районе области изуродовано фермерское хозяйство. Разбита сельскохозяйственная техника – тракторы и комбайны. Возник пожар. Поврежден магазин, амбулаторию, спортзал, школу, заведение культуры и админздание.
Никопольщину враг обстреливал из тяжелой артиллерии. Громко было в Марганецкой и Покровской громадах. Там повреждены 2 частных дома.
23 июля в Украине вступил в силу закон о ликвидации независимости НАБУ и САП, подписанный Владимиром Зеленским.