Обмен пленными, переговоры в Стамбуле, протесты против закона 12414: хронология 1246 дня войны

Полномасштабная война длится уже 1246 день. В среду 23 июля в Стамбуле прошел третий этап переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Также сегодня прошел обмен пленными.

О главных новостях 23 июля, – мирные переговоры, обмен пленными, протесты против закона 12414, ситуации на фронте, последствиях российских атак, – сообщает 24 Канал.

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Какие главные события дня 23 июля?