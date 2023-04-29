Неудобный вопрос – тюрьма: Россия приняла позорный закон о пожизненном заключении за госизмену
Россия продолжает жить по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись". Владимир Путин подписал закон, за который проголосовала госдума России, о пожизненном заключении за измену.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Интересно, что даже в СССР за подобную статью давали меньший срок, чем в современной России в 21 веке.
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"Это закручивание гаек внутри государства, понимая, что общество рано или поздно, и уже люди начинают задавать тихонько неудобные вопросы для власти", – прокомментировал Жданов.
Враги народа пожизненно
Россия возвращается в 1937 год, когда любой неудобный вопрос оборачивался тем, что все объявлялись врагами народа.
Правда тогда давали всего 25 лет лагерей за среднестатистический приговор.
Но теперь это пожизненно, вот так теперь и живите, граждане России,
– иронически подытожил Жданов.
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Что известно о новом позорном законе России
- Госдума внесла 18 апреля поправки к закону о государственной измене. До этого наказание по статье составляло до 20 лет тюрьмы.
- Сообщается, что пожизненное может светить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, являющихся государственной тайной, переход на сторону противника или предоставление финансовой и иной помощи в деятельности, направленной против России.
- К тому же планируется увеличить предельный срок заключения ряд других преступлений. По статье "Теракт" – с 15 до 20 лет, по статье "Содействие террористической деятельности" – с 10 до 12 и другие. Политики мотивируют это необходимостью "защиты от беспрецедентных угроз, с которыми столкнулась Россия со стороны Украины".