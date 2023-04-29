Неудобный вопрос – тюрьма: Россия приняла позорный закон о пожизненном заключении за госизмену

Россия продолжает жить по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись". Владимир Путин подписал закон, за который проголосовала госдума России, о пожизненном заключении за измену.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Интересно, что даже в СССР за подобную статью давали меньший срок, чем в современной России в 21 веке.

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"Это закручивание гаек внутри государства, понимая, что общество рано или поздно, и уже люди начинают задавать тихонько неудобные вопросы для власти", – прокомментировал Жданов.

Враги народа пожизненно

Россия возвращается в 1937 год, когда любой неудобный вопрос оборачивался тем, что все объявлялись врагами народа.

Правда тогда давали всего 25 лет лагерей за среднестатистический приговор.

Но теперь это пожизненно, вот так теперь и живите, граждане России,

– иронически подытожил Жданов.

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