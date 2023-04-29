Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Цікаво, що навіть в СРСР за подібну статтю давали менший термін, ніж в сучасній Росії в 21 столітті.
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"Це закручування гайок всередині держави, розуміючи, що суспільство рано чи пізно, та й вже люди починають задавати тихенько незручні питання для влади", – прокоментував Жданов.
Вороги народу довічно
Росія повертається у 1937 рік, коли будь-яке незручне питання оберталося тим, що всіх оголошували ворогами народу.
Щоправда, тоді давали всього 25 років таборів за середньостатистичний вирок.
Але тепер це пожиттєво, от так тепер і живіть, громадяни Росії,
– іронічно підсумував Жданов.
Жданов сказав, нащо Росія збільшила термін ув'язнення за держзраду: дивитись відео
Що відомо про новий ганебний закон Росії
- Держдума внесла 18 квітня поправки до закону про державну зраду. До цього покарання за статтею становило до 20 років ув'язнення.
- Повідомляється, що довічне може світити за шпигунство, видачу іноземцям відомостей, що є державною таємницею, перехід на бік противника чи надання фінансової та іншої допомоги у діяльності, що спрямована проти Росії.
- До того ж планується збільшити граничний термін ув'язнення за низку інших злочинів. За статтею "Теракт" – з 15 до 20 років, за статтею "Сприяння терористичній діяльності" – з 10 до 12 та інші. Політики мотивують це необхідністю "захисту від безпрецедентних загроз, з якими зіштовхнулася Росія з боку України".