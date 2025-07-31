31 июля Верховная Рада проголосовала за возвращение независимости НАБУ и САП. Соответствующий законопроект уже опубликовали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Украины".

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Когда вступит в силу закон о НАБУ и САП?

Публикация текста законопроекта о НАБУ и САП в парламентской газете "Голос Украины" означает, что закон № 4560-IX вступает в силу уже 1 августа.

Законопроект о НАБУ и САП уже опубликовали / скриншот 24 Канала

Напомним, 22 июля Рада экстерном и с нарушением регламента приняла скандальный законопроект, который фактически ликвидировал независимость НАБУ и САП. Согласно тексту, антикоррупционные органы теперь должны были подчиняться генпрокурору. В тот же день его подписал Зеленский, его опубликовали в "Голосе Украины", а после полуночи он вступил в силу.

Такие действия вызвали бурную общественную реакцию, что вылилась впервые за время полномасштабного вторжения в масштабные протесты. В ответ президент подал новый законопроект, который возвращает старые нормы о независимости НАБУ и САП. 31 июля парламент поддержал его сразу в двух чтениях, после чего его оперативно подписали Стефанчук и Зеленский.