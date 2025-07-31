Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос України".

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Коли набере чинності закон про НАБУ і САП?

Публікація тексту законопроєкту про НАБУ і САП у парламентській газеті "Голос України" означає, що закон № 4560-IX набирає чинності вже 1 серпня.

Законопроєкт про НАБУ і САП вже опублікували / скриншот 24 Каналу

Нагадаємо, 22 липня Рада екстерном і з порушенням регламенту ухвалила скандальний законопроєкт, який фактично ліквідував незалежність НАБУ і САП. Згідно з текстом, антикорупційні органи тепер мали підпорядковуватися генпрокурору. Того ж дня його підписав Зеленський, його опублікували у "Голосі України", а після опівночі він набрав чинності.

Такі дії викликали бурхливу суспільну реакцію, що вилилася у перші за час повномасштабного вторгнення масштабні протести. У відповідь президент подав новий законопроєкт, який повертає старі норми про незалежність НАБУ і САП. 31 липня парламент підтримав його одразу в двох читаннях, після чого його оперативно підписали Стефанчук та Зеленський.