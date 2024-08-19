Название законопроекта о запрете УПЦ МП изменилось: какой смысл он приобрел

Верховная Рада в ближайшие дни рассмотрит доработанный законопроект о запрете религиозных учреждений, причастных к России. Эта законодательная инициатива кардинально отличается от первоначального проекта, который был подан Кабмином в начале 2023 года.

Об этом 24 Каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович, отметив, что законопроект принимается с опозданием. Этот многострадальный для Украины вопрос нужно было решать еще в 1991 году, когда украинцы завоевали государственную Независимость.

Важно Церковь в Украине будет лишена московского влияния, – ОП

Надо наконец поставить точку

В первые годы существования украинского государства, общество, по ее словам, не осознало, что от духовных вопросов во многом зависит экономическая, социальная, политическая, языковая, культурная независимость.

Ценности, которые исповедует народ, определяют его развитие в различных сферах общественной жизни. Поэтому хорошо, что украинское общество, власть, а главное – религиозные структуры – поняли, что духовная безопасность в Украине и господство на нашей территории враждебной церкви, является сверхважным вопросом,

– подчеркнула религиовед.

Длительная борьба вокруг этого законопроекта, как отметила она, началась еще в рамках действующего состава Верховной Рады в конце 2018 года. Впоследствии она вылилась в мощное движение на получение автокефалии для Православной Церкви Украины в 2019 году.

Законопроект, который должны принять депутаты, является результатом больших компромиссов. Трижды менялось его название. Одна из его версий называлась "О защите национальной и общественной безопасности, прав и свобод граждан и деятельности религиозных организаций". Однако конечное его название будет шире – "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Речь идет о том, что определенная церковь может угрожать не только безопасности, но и существованию государства и конституционному строю,

– отметила она.

Законопроект состоит из двух частей. Основной фон закона имеет пять статей, и подавляющее большинство этого текста – заключительные замечания, где очень подробно описывается, как он должен действовать.

Ясно, что было бы хорошо еще доработать этот документ. У меня как у эксперта есть некоторые вопросы по нему. Однако надо наконец поставить точку в этом деле. Пусть закон зафиксирует хотя бы то состояние, в котором находится сейчас наша духовная безопасность. Важно, что этим законом однозначно определяется: русской православной церкви в Украине не место,

– подчеркнула Людмила Филипович.

Напомним, что ранее Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с русской церковью. Совет церквей осудил деятельность РПЦ, подчеркнув, что она является соучастницей российской агрессии против Украины.