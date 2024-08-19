Про це 24 Каналу розповіла релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович, зазначивши, що законопроєкт ухвалюється з запізненням. Це багатостраждальне для України питання потрібно було ухвалювати ще у 1991 році, коли українці вибороли державну Незалежність.

Важливо Церква в Україні буде позбавлена московського впливу, – ОП

Треба нарешті поставити крапку

У перші роки існування української держави, суспільство, за її словами, не усвідомило, що від духовних питань великою мірою залежить економічна, соціальна, політична, мовна, культурна незалежність.

Цінності, які сповідує народ, визначають його розвиток у різноманітних сферах суспільного життя. Тому добре, що українське суспільство, влада, а головне – релігійні структури – зрозуміли, що духовна безпека в Україні і панування на нашій території ворожої церкви, є надважливим питанням,

– підкреслила релігієзнавиця.

Тривала боротьба довкола цього законопроєкту, як наголосила вона, розпочалась ще в межах чинного складу Верховної Ради наприкінці 2018 року. Згодом вона вилилась в потужний рух на отримання автокефалії для Православної Церкви України у 2019 році.

Законопроєкт, який мають ухвалити депутати, є результатом великих компромісів. Тричі змінювалася його назва. Одна з його версій мала назву "Про захист національної і громадської безпеки, прав і свобод громадян і діяльності релігійних організацій". Проте кінцева його назва буде ширшою – "Про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій". Йдеться про те, що певна церква може загрожувати не тільки безпеці, але й існуванню держави і конституційному ладу,

– відзначила вона.

Законопроєкт складається з двох частин. Основне тло закону має п'ять статей, і переважна більшість цього тексту – це прикінцеві зауваження, де дуже докладно описується, як він має діяти.

Ясно, що було б добре ще допрацювати цей документ. В мене як у експерта є деякі питання щодо нього. Проте треба нарешті поставити крапку в цій справі. Нехай закон зафіксує хоча б той стан, в якому перебуває зараз наша духовна безпека. Важливо, що цим законом однозначно визначається: російський православній церкві в Україні не місце,

– наголосила Людмила Филипович.

Нагадаємо, що раніше Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій підтримала законопроєкт щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з російською церквою. Рада церков засудила діяльність РПЦ, підкресливши, що вона є співучасницею російської агресії проти України.