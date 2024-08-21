Если Онуфрий просто выйдет из синода РПЦ, для УПЦ МП этого недостаточно, – глава комитета Рады

Верховная Рада окончательно поддержала законопроект о разрыве УПЦ МП связей с РПЦ. Он дает 9 месяцев, чтобы религиозные общины разорвали связи с российской церковью.

Закон вступает в силу через 30 дней после дня его опубликования. Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект во втором чтении 20 августа 2024 года.

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Что заявил нардеп об Онуфрии

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что настоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий не может просто выйти из синода российской православной церкви (РПЦ) для того, чтобы выполнить требования нового закона о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.

Они (УПЦ МП – 24 канал) должны сделать комплекс действий, которые докажут, в частности документально, что они больше не часть РПЦ. Если Онуфрий выйдет из Синода, а все остальное останется без изменений – это ничего не изменит,

– сказал нардеп.

По его словам, недостаточно и того, чтобы другие священники УПЦ МП вышли из синода РПЦ без "выполнения ряда других условий, которые предусматривает принятый закон".

Кстати, глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что в законе четко прописаны признаки аффилированности с РПЦ, от которых религиозные организации должны избавиться.

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Стоит заметить, что настоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что готов к диалогу с Онуфрием. Также митрополит призвал верующих в Украине отвергнуть российское иго. Также Епифаний заверил, что они открыты к диалогу без предпосылок.