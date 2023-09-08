Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сказал 24 Каналу, что Зеленскому невыгодно пропускать законопроект для собственного имиджа перед партнерами.

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"У президента вряд ли возникнет желание закрывать своим именем, рейтингом и подписью некоего депутата-ноунейма, решившего не показывать, что он купил во время войны", – констатировал Железняк.

Потому Зеленский должен ветировать этот закон. Это было понятно сразу после голосования за скандальный документ.

Почему президент до сих пор этого не сделал

Чтобы ветировать законопроект, его текст должен лежать в Офисе Президента с подписью спикера парламента. Однако Руслан Стефанчук находится на встрече G7 в Японии.

"Телепортации документов пока не произвели, поэтому господин спикер вернется в ближайшее время в Украину и подпишет этот законопроект. Его передадут в Офис Президента, после этого будет техническое вето", – пояснил Железняк.

Что этому предшествовало