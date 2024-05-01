Все идет из Кремля: как Россия пытается создать из Грузии колонию

Парламент Грузии во втором чтении проголосовал за закон об "иноагентах". Это копия подобного закона, который приняли в России. Кремль пытается таким образом сделать из Грузии колонию.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. Этот законопроект пытались принять еще в прошлом году, но из-за протестов грузин власть отложила его.

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Максим Джигун отметил, что все, что происходит в Грузии последние несколько лет, идет из Кремля. В частности, законопроект об "иноагентах" – это абсолютная копия подобного российского закона. За ширмой борьбы с иностранным влиянием закон скрывает мотивы российской верхушки сделать СМИ, разнообразные общественные организации полностью подотчетными России.

"Теперь по замыслу якобы грузинских депутатов, но на самом деле кураторов из Москвы, хотят создать условия, при которых любые медиа, любые представители общественного сектора, которые получают финансирование в размере 20% или более из иностранных государств, имеют финансовую отчетность, должны отчитываться по поводу их деятельности", – объяснил он.

У власти появляется немало дополнительных инструментов, благодаря которым можно ограничить деятельность медиа. Например, "Радио Свобода", "Голос Америки" или Deutsche Welle после принятия этого закона будут под бешеным давлением и вряд ли смогут продолжать свободно работать в Грузии.

По моему мнению, это абсолютно попытка России такими медленными, но очень системными шагами лишить независимости Грузию, сломать там гражданское общество и создать из Грузии колонию,

– считает политолог.

Несмотря на серьезное давление со стороны грузинского общества, грузинские власти протолкнули этот законопроект. В 2023 году против него были масштабные протесты, после чего власти его отложили.

"Если мы знаем, что медийного влияния, гражданского общества нет, страдают и другие сектора, и ослабляется возможность вообще какого-то активного участия грузинских проевропейских людей в том, чтобы влиять на политический процесс своей страны", – добавил партнер коммуникационного агентства Good Politics.

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