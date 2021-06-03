Закон об олигархах и полноценная система е-декларирования: что об этом думают депутаты

В Украине пытаются вернуть полноценную систему е-декларирования, которую практически уничтожил Конституционный Суд. Теперь депутаты пытаются таки вернуть тюремное заключение за ложь в декларациях.

Этого требует и Венецианская комиссия и послы "Большой семерки". Однако мнения парламентариев по этому поводу разделились. Что еще обсуждают в Раде – читайте далее.

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Законопроект о деолигархизации

Больше всего в кулуарах Верховной Рады 3 июня обсуждают законопроект об олигархах. Накануне его текст появился на сайте парламента. Впрочем, многие депутаты его критикуют. В частности, говорят, что он некачественно прописан.

В то же время в монобольшинстве признают: неизвестно, поддержат ли документ.

Что известно о борьбе с олигархами в Украине? Президент Зеленский еще в апреле во время заседания СНБО инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха. По словам Зеленского, этот документ является одним из приоритетов. Его задача – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

Е-декларирование

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект об уголовной ответственности за ложь в декларациях чиновников. Соответствующее решение уже одобрили на заседании.

"Если наврали в декларации и вдруг "забыли" задекларировать яхту или дом в Италии, будут привлекать к ответственности", – отметил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с просьбой как можно быстрее вернуть с уровое наказание для нарушителей антикоррупционного законодательства . Речь идет об одобрении законопроекта № 4651.

Что происходит в Верховной Раде 3 июня 2021 года: смотрите видео 24 канала