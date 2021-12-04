Закон об олигархах, ситуация на границах: Ермак провел разговор с послами G7 и ЕС

Андрей Ермак провел встречу с послами G7 и Евросоюза. На ней глава Офиса Президента заверил, что закон об олигархах не направлен против какой-либо фамилии и не нарушает ничьих прав.

В ходе встречи обсудили и другие вопросы. В частности, о ситуации на границах и проведении в Украине реформ.

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Ермак прокомментировал закон об олигархах

Глава ОП отметил, что в Украине закон об ограничении влияния олигархов не направлен против какой-либо фамилии.

Его цель – исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, покупать политиков и манипулировать медиа.

– заявил он.

Ермак заверил, что никто ни у кого ничего не будет забирать и не будет нарушать ничьи права.

Ситуация на границах

Глава Офиса Президента также рассказал послам, что есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в Украине. По его словам, также есть сопротивление реформам со стороны старой системы.

Ермак проинформировал иностранных дипломатов о ходе процесса мирного урегулирования на Донбассе и возвращении временно оккупированных территорий. Кроме того, он упомянул о напряжении вокруг государственных границ Украины.

Чиновник поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь на разных уровнях в связи с возможной эскалацией со стороны России.

Руководитель ОП и послы стран G7 и ЕС обменялись мнениями по повестке дня работы Трехсторонней контактной группы и инициатив Украины на этой площадке.

Вопросы реформ в Украине

Стороны также подняли вопросы

принятия закона об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины;

проведения конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

о ходе судебной реформы, относительно которой отметили значительный прогресс.

Ермак подчеркнул, что Владимир Зеленский заинтересован в доведении этих процессов до результата, которого ожидают украинское общество и иностранные партнеры.

Закон об олигархах: что известно

В конце сентября Верховная Рада приняла закон об олигархах. Согласно ему, критерии для признания человека олигархом такие:

значительное влияние на СМИ;

активное участие в политической жизни;

он должен быть конечным бенефициарным владельцем предприятия, занимающего монопольное положение на рынке, и в течение года поддерживать или усиливать такое положение;

должен иметь подтвержденную стоимость активов (более 2 миллиардов 270 миллионов гривен).

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