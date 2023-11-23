Верховная Рада приняла закон об отпусках: что изменится для гражданских и военных

Верховная Рада приняла законопроект №8313. Он предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины об упорядочении предоставления и использования отпусков.

Этот закон позволяет работодателям отказывать работниками в предоставлении любого вида отпуска во время военного положения, если такие сотрудники работают на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения или выполняют мобилизационные задания. Однако исключительными остаются ситуации, когда отпуск берется по беременности и родам или по уходу за ребенком.

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Что еще изменяет этот закон

Принятый Верховной Радой законопроект увеличивает с 15 до 30 календарных дней продолжительность отпусков без сохранения зарплаты, которые берутся работниками по семейным обстоятельствам или другим причинам.

Также проект закона предоставляет демобилизованным военным право на отдых в течение 60 дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия за счет Госбюджета. Кроме этого, если работник был мобилизован, то ему должна выплачиваться компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, пока этот сотрудник не закончит исполнение своих обязанностей на службе.

Еще законопроект предполагает исключение педагогического и научно-педагогического персонала из перечня лиц, для которых предусмотрен предварительный средний заработок в случае прохождения военной службы.

Проект закона №8313 также обязывает предоставлять отпуск при рождении ребенка не позднее трех месяцев после родов. Однако отцу, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, такой отпуск могут одобрить только по решению суда. А отпуск по усыновлению теперь могут предоставлять независимо от возраста ребенка.

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