Путин подписал закон о наглом изъятии жилья украинцев на оккупированных территориях
- Путин подписал закон, позволяющий изымать жилье украинцев на оккупированных территориях с "признаками бесхозного имущества".
- Изъятое жилье может быть передано в федеральную собственность или гражданам России, проживающим на этих территориях.
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет изымать жилье украинцев, сбежавших от войны, на временно оккупированных территориях.
Соответствующий документ подписали в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.
Какой закон подписал Путин?
Российский президент подписал закон, который позволяет оккупационным администрациям в захваченных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей до 2030 года нагло изымать жилье украинцев.
Так, помещения с "признаками бесхозяйственного имущества" будут признавать собственностью оккупационной администрации. В дальнейшем их могут передать в федеральную собственность и Фонда развития территорий, для аренды или продажи.
Интересно, что вышеупомянутые критерии "бесхозяйственности" будут определять сами оккупационные администрации. Согласно документу, изъятое жилье смогут передавать гражданам России, проживающим на этих территориях.
Также предусмотрена выдача соответствующих помещений как служебное жилье госслужащим, военным, врачам, чиновникам и тому подобное. По данным издания, позже Россия может приватизировать такие помещения.
Это делали и до закона
В ноябре ЦПД сообщал, что в Мелитополе оккупанты отобрали целый жилой дом у законных владельцев, оформив его на так называемое "правительство Запорожской области", присвоив жилье украинцев.
Отмечалось, что подобные ситуации есть и в Мариуполе и других оккупированных городах. Людей выселяют из домов по решениям псевдосудов, а потом жилье передают военным, чиновникам и завезенным россиянам.
Также в августе WSJ сообщало, что оккупационная российская власть на оккупированных территориях Украины захватила тысячи квартир, признав их "бесхозными", и продает их гражданам России по льготным условиям.