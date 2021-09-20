Закон срывают не олигархи, а люди, которым станет неудобно их обслуживать, – Арахамия
Источник:24 канал
В "Слуге народа" прокомментировали препятствование принятию закона об олигархах. Глава фракции Давид Арахамия убежден, что срывают инициативу на самом деле не олигархи.
Общество тщательно видит, кто слуги народа, а кто – олигархов. Об этом Арахамия сказал во время брифинга.
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Кто срывает законопроект
За словами Арахамии, появляются сотни надуманных причин, чтобы сорвать законопроект.
"Кто заинтересован в том, чтобы провалить закон об олигархах? Олигархи или люди которые работают на олигархов? Пришел к выводу, что это люди, которые работают на олигархов. Потому что олигархам "по боку". Это состоятельные люди", – убежден Арахамия.
Он добавил, то, что олигархи существуют, знают все. Кроме того, все знают, что они были вне закона. Этим законопроектом пытаются урегулировать закон и "поставить правила игры".
Закон срывают не олигархи, а люди, которым станет неудобно их обслуживать,
– сказал политик.
По утверждениям "слуги", сопротивление есть на всех уровнях, а не только в парламенте. Арахамия заметил, что это не стечение обстоятельств, а конкретная стратегия. Несмотря на это, законопроект включили в повестку дня. Вероятно, его будут рассматривать в среду или четверг.
Закон об олигархах: что надо знать
- Законопроект определяет статус олигарха. Его цель – превращать олигархов в бизнесменов.
- Проект инициировал Владимир Зеленский, а 1 июля нардепы поддержали его в первом чтении.
- В сентябре Комитет Верховной Рады по обороне принял законопроект и во втором чтении.
- Однако спикер парламента Дмитрий Разумков направил документ на проверку в Венецианскую комиссию.