Закон срывают не олигархи, а люди, которым станет неудобно их обслуживать, – Арахамия

В "Слуге народа" прокомментировали препятствование принятию закона об олигархах. Глава фракции Давид Арахамия убежден, что срывают инициативу на самом деле не олигархи.

Общество тщательно видит, кто слуги народа, а кто – олигархов. Об этом Арахамия сказал во время брифинга.

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Кто срывает законопроект

За словами Арахамии, появляются сотни надуманных причин, чтобы сорвать законопроект.

"Кто заинтересован в том, чтобы провалить закон об олигархах? Олигархи или люди которые работают на олигархов? Пришел к выводу, что это люди, которые работают на олигархов. Потому что олигархам "по боку". Это состоятельные люди", – убежден Арахамия.

Он добавил, то, что олигархи существуют, знают все. Кроме того, все знают, что они были вне закона. Этим законопроектом пытаются урегулировать закон и "поставить правила игры".

Закон срывают не олигархи, а люди, которым станет неудобно их обслуживать,

– сказал политик.

По утверждениям "слуги", сопротивление есть на всех уровнях, а не только в парламенте. Арахамия заметил, что это не стечение обстоятельств, а конкретная стратегия. Несмотря на это, законопроект включили в повестку дня. Вероятно, его будут рассматривать в среду или четверг.

Закон об олигархах: что надо знать