Орбан заявил, что Трамп в случае переизбрания закончит войну в Украине еще до инаугурации

Скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента США. Он считает, что республиканец сможешь закончить войну в Украине.

По мнению Орбана, Трамп якобы даже не будет ждать своей инаугурации, чтобы принять меры по прекращению огня на территории нашего государства. Об этом пишет издание Politico.

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Орбан говорит, что Трамп достигнет мира в Украине

Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией и приверженностью к Кремлю, во время пресс-конференции в Страсбурге выразил уверенность в том, что Дональд Трамп "очень быстро" достигнет прекращения огня на территории Украины. На фоне этого европейские лидеры должны будут быстро "отреагировать".

Трамп будет действовать немедленно, поэтому мы, как европейские лидеры, не можем терять времени, потому что между выборами и инаугурацией нового президента не будет двух-трех месяцев, как это обычно бывает. Мы должны реагировать сначала интеллектуально, философски, потом стратегически, а потом на уровне действий как можно скорее,

– заявил венгерский премьер.

По его словам, 7 ноября в Будапеште запланирован неформальный саммит европейских лидеров. Это произойдет как раз через два дня после президентских выборов в США. Среди тем, которые обсудят, как говорит глава правительства Венгрии, будет и война России против Украины.

"Я думаю, что это наиболее подходящая возможность обсудить, что мы должны думать индивидуально и как сообщество о результате (войны России против Украины – 24 Канал) и как оценить, что нужно делать после этого", – резюмировал Виктор Орбан.

К слову, активист и член муниципального совета от венгерской оппозиционной партии сорвал пресс-конференцию Орбана во французском Страсбурге. Он заявил, что Орбан продался Путину и Китаю.