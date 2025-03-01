Россиян начинают готовить: Яковенко сказал, возможен ли мир в этом году

Известно, что российское население начинают готовить к перемирию. Вообще в состоянии войны очень сложно что-то планировать. Особенно в ситуации, когда президент США Дональд Трамп постоянно меняет свою позицию.

Однако вероятность мира в 2025 году очень маленькая, может быть только определенная пауза. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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"Вероятность какого-то мира в 2025 году очень маленькая. Однако если состояние Трампа окажется устойчивым, то вероятность увеличивается. Потому что на самом деле поддержка и помощь США может привести к тому, что Владимира Путина могут побудить к какому-то перемирию", – предположил он.

Оппозиционер подчеркнул, что когда Путин до сих пор сидит в Кремле, то в Украине точно не может быть мира. Однако возможна лишь определенная пауза.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что прекращение огня в войне очень опасно. Ведь Россия поставила свою экономику на военные рельсы и через некоторое время попытается снова напасть на Украину. Он считает, что должны быть исключительно жесткие условия по российской экономике, сокращению производства вооружения, предприятий ВПК, строгий контроль за тайным производством.