"Все будет неожиданно оптимистично": у Зеленского заинтриговали прогнозом на 2025 год

Идет немало разговоров о том, что горячая фаза войны России против Украины может закончиться в 2025 году. Однако также есть беспокойство относительно возможностей Кремля продолжать финансировать войну.

Ведь Путин выделил рекордное количество денег на оборонные расходы. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью для 24 Канала объяснил, действительно ли Россия способна продолжать войну и какие риски может иметь заключение мирного соглашения.

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Что ждет Украину в 2025 году

Украина получает поддержку от Европы несмотря на надежды Владимира Путина на обратное. Пока, однако, неизвестно, какой будет политика новоизбранного президента США Дональда Трампа, что вызывает определенное беспокойство у украинцев. Впрочем, не стоит считать, что ситуация обострится до критической. Все может обернуться как раз наоборот.

Это вопрос объективной, математической реальности. Все будет выглядеть неожиданно оптимистично. Ресурсность, в частности, в России является ограниченной. У них будет дефицит. С другой стороны может измениться дипломатическая составляющая, то есть другие страны иначе будут смотреть на Россию, тем более, что уже сегодня возникает возможность где-то доминировать,

– отметил Михаил Подоляк.

Например, это касается остановки транзита российского газа, что заставит Россию разговаривать с Турцией, которая в свою очередь, будет иметь монопольную позицию на переговорах. В конце концов, в целом экономически Россия уже не будет справляться с расходами на войну.

"Много факторов, которые будут влиять на Путина не так положительно, как он об этом рассказывает. Я считаю, что будет больше инвестиций в милитаристские программы в Европе, существенно будет расти консолидированная поддержка Украины не только на словах, но и на логистических действиях со стороны Европы", – отметил советник председателя ОПУ.

К тому же, по мнению Подоляка, после инаугурации Дональда Трампа его администрация в первый месяц-два работы еще будет пытаться достучаться до окружения Путина, но в конце концов станет понятно, что в этом нет смысла. Поэтому США придут к существенному наращиванию военной поддержки Украины в короткие сроки.

Поэтому с Украины снимут все ограничения по переносу войны на территорию России и количества ресурсов, которые для этого потребуются.

Будет ли заключено соглашение с Россией

Интересно отметить, что издание Financial Times опубликовало прогноз на 2025 год, где было упомянуто и об Украине. В частности, журналисты пишут о том, что между Украиной и Россией будет заключен мирный договор.

В материале говорится, что для достижения этого требуется усиление давления на Россию через жесткие санкции и увеличение поддержки Украины. В ответ Зеленский якобы может согласиться на фактическое, но не юридическое признание контроля России над оккупированными территориями, получив взамен гарантии безопасности.

Такой прогноз был и на 2024 год. Это будет не мирное соглашение, это будет фиксация проигрыша стран-демократий путинской экспансии. И так будет считать не только Путин (Россия – 24 Канал) зафиксирует снижение интенсивности войны, но в этот же момент продолжат насыщение милитаристских производств,

– объяснил Подоляк.

Такое "мирное соглашение", отметил советник председателя ОПУ, не решит ключевых вопросов. Для России – это доминирование в Европе из-за уничтожения субъектности Украины. И если не решить этого, в мире ничего не изменится.

"Никакие соглашения, когда Россия не проигрывает и остается вертикаль Путина, это вообще не означает мира. Это наоборот означает существенный рост риска новых войн", – подытожил Подоляк.