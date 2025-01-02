Адже Путін виділив рекордну кількість грошей на оборонні витрати. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чи справді Росія здатна продовжувати війну та які ризики може мати укладення мирної угоди.

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Що чекає на Україну у 2025 році

Україна отримує підтримку від Європи попри сподівання Владіміра Путіна на протилежне. Поки, однак, невідомо, якою буде політика новообраного президента США Дональда Трампа, що викликає певне занепокоєння в українців. Втім не варто вважати, що ситуація загостриться до критичної. Все може обернутися якраз навпаки.

Це питання об'єктивної, математичної реальності. Все виглядатиме неочікувано оптимістично. Ресурсність, зокрема, у Росії є обмеженою. У них буде дефіцит. З іншого боку може змінитись дипломатична складова, тобто інші країни інакше дивитимуться на Росію, тим паче, що вже сьогодні виникає можливість десь домінувати,

– зауважив Михайло Подоляк.

Наприклад, це стосується зупинки транзиту російського газу, що змусить Росію розмовляти з Туреччиною, яка своєю чергою, матиме монопольну позицію на переговорах. Зрештою, загалом економічно Росія вже не даватиме собі раду з витратами на війну.

"Багато є чинників, які впливатимуть на Путіна не так позитивно, як він про це розповідає. Я вважаю, що буде більше інвестицій у мілітарні програми у Європі, суттєво зростатиме консолідована підтримка України не лише на словах, але й на логістичних діях з боку Європи", – наголосив радник голови ОПУ.

До того ж, на думку Подоляка, після інавгурації Дональда Трампа його адміністрація в перший місяць-два роботи ще намагатиметься достукатися до оточення Путіна, але зрештою стане зрозуміло, що у цьому немає сенсу. Тож США дійдуть до суттєвого нарощення військової підтримки України у короткі терміни.

Тож з України знімуть усі обмеження щодо перенесення війни на територію Росії та кількості ресурсів, які для цього будуть потрібні.

Чи буде укладена угода з Росією

Цікаво відзначити, що видання Financial Times опублікувало прогноз на 2025 рік, де було згадано й про Україну. Зокрема, журналісти пишуть про те, що між Україною та Росією буде укладений мирний договір.

У матеріалі мовиться, що для досягнення цього потрібне посилення тиску на Росію через жорсткі санкції та збільшення підтримки України. У відповідь Зеленський нібито може погодитися на фактичне, але не юридичне визнання контролю Росії над окупованими територіями, отримавши натомість гарантії безпеки.

Такий прогноз був і на 2024 рік. Це буде не мирна угода, це буде фіксація програшу країн-демократій путінській експансії. І так вважатиме не лише Путін. (Росія – 24 Канал) зафіксує зниження інтенсивності війни, але в цей же момент продовжать насичення мілітарних виробництв,

– пояснив Подоляк.

Така "мирна угода", наголосив радник голови ОПУ, не розв'яже ключових питань. Для Росії – це домінування у Європі через знищення суб'єктності України. І якщо не вирішити цього, у світі нічого не зміниться.

"Жодні угоди, коли Росія не програє і залишається вертикаль Путіна, це взагалі не означає миру. Це навпаки означає суттєве зростання ризику нових воєн", – підсумував Подоляк.