Закончится спецоперация по "Азовстали", тогда раздадим медали, – Подоляк призвал не хайповать
Михаил Подоляк призвал воздержаться от комментариев по эвакуации военных с "Азовстали". Сейчас не время хайповать, потому что это может серьезно навредить бойцам.
Советник главы ОП в эфире телемарафона заявил, что многие ошибочно думают, мол, война закончилась, передает 24 канал. Однако это не так, война продолжается в полном интенсивном объеме.
Кстати Операция по спасению "Азовстали" продолжается, командование на месте – Калина записал обращение
Любое неосторожное слово может помешать
Подоляк отметил, что за каждым словом всегда стоит конкретный человек. Что касается "Азовстали" – там хрупкие и тяжелые переговоры, потому что Россия постоянно хочет нарушить какие-либо договоренности и выйти из них. Следовательно, политик призвал ничего не комментировать.
Когда закончится спецоперация по освобождению наших людей, тогда поговорим об этом, тогда все медали раздадим,
– подчеркнул советник ОП.
По его словам, сегодня нужно говорить осторожно, при этом не только об "Азовстали", но и о любой операции на Востоке. Любое неосторожное слово может помешать.
Подоляк подытожил, что в жестком информационном режиме нам еще придется работать достаточно долго, поэтому украинцам следует научиться соблюдать информационную гигиену.
Эвакуация с "Азовстали": что известно
- 16 мая началась процедура эвакуации защитников Мариуполя с "Азовстали". В Минобороны сообщили, что 53 тяжелораненых бойцов эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск, где им должны оказать медицинскую помощь. Еще 211 украинских бойцов вывезли по гуманитарному коридору в Оленовку.
- Затем СМИ писали, что с "Азовстали" выехали еще как минимум 7 автобусов с украинскими военными. Их точное количество пока неизвестно.
- Всех наших защитников вернут домой в рамках обмена пленными. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что переговоры по эвакуации защитников Мариуполя продолжаются до сих пор, но любая публичная информация может повредить.
- Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь 19 мая сообщил, что командование находится на заводе "Азовсталь". Операция спасения продолжается. Подробностей он разглашать не может.
- Кстати, 18 – 1 мая Красный Крест посетил бойцов с "Азовстали" на оккупированных территориях. Делегация проверила условия их содержания.
Обращение от "Калины" по поводу операции на "Азовстали":