Закончится спецоперация по "Азовстали", тогда раздадим медали, – Подоляк призвал не хайповать

Михаил Подоляк призвал воздержаться от комментариев по эвакуации военных с "Азовстали". Сейчас не время хайповать, потому что это может серьезно навредить бойцам.

Советник главы ОП в эфире телемарафона заявил, что многие ошибочно думают, мол, война закончилась, передает 24 канал. Однако это не так, война продолжается в полном интенсивном объеме.

Кстати Операция по спасению "Азовстали" продолжается, командование на месте – Калина записал обращение

Любое неосторожное слово может помешать

Подоляк отметил, что за каждым словом всегда стоит конкретный человек. Что касается "Азовстали" – там хрупкие и тяжелые переговоры, потому что Россия постоянно хочет нарушить какие-либо договоренности и выйти из них. Следовательно, политик призвал ничего не комментировать.

Когда закончится спецоперация по освобождению наших людей, тогда поговорим об этом, тогда все медали раздадим,

– подчеркнул советник ОП.

По его словам, сегодня нужно говорить осторожно, при этом не только об "Азовстали", но и о любой операции на Востоке. Любое неосторожное слово может помешать.

Подоляк подытожил, что в жестком информационном режиме нам еще придется работать достаточно долго, поэтому украинцам следует научиться соблюдать информационную гигиену.

Эвакуация с "Азовстали": что известно

16 мая началась процедура эвакуации защитников Мариуполя с "Азовстали". В Минобороны сообщили, что 53 тяжелораненых бойцов эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск, где им должны оказать медицинскую помощь. Еще 211 украинских бойцов вывезли по гуманитарному коридору в Оленовку.

Затем СМИ писали, что с "Азовстали" выехали еще как минимум 7 автобусов с украинскими военными. Их точное количество пока неизвестно.

Всех наших защитников вернут домой в рамках обмена пленными. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что переговоры по эвакуации защитников Мариуполя продолжаются до сих пор, но любая публичная информация может повредить.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь 19 мая сообщил, что командование находится на заводе "Азовсталь". Операция спасения продолжается. Подробностей он разглашать не может.

Кстати, 18 – 1 мая Красный Крест посетил бойцов с "Азовстали" на оккупированных территориях. Делегация проверила условия их содержания.

Обращение от "Калины" по поводу операции на "Азовстали":