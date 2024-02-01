Закончится наступление России на линии фронта: Буданов прогнозирует, что следующие полгода будут интересными
1 февраля 2024, 08:50Читати новину українською
Источник:CNN
Следующие шесть месяцев будут интересны. Наступление российских захватчиков завершится на линии фронта.
Об этом заявил начальник ГУР МО. Кирилл Буданов убежден, что все закончится установлением справедливости.
Смотрите также Когда исчерпается наступление России и что будет с врагом весной: Буданов заинтриговал ответом
Все закончится возвращением утраченного
Буданов решителен в своей уверенности в полной победе Украины над Россией. По его словам, следующие шесть месяцев будут интересными. Ведь в этот период закончится текущее наступление России на линии фронта, отметил начальник ГУР.
Генерал-лейтенант уверен, что полномасштабная война закончится только одним путем.
Установление справедливости – вот чем это закончится. Возвращением утраченного,
– подчеркнул Кирилл Буданов.
Весной Украина начнет новое контрнаступление
- Глава ГУР отметил, что Россия стремится завоевать остальные неоккупированные районы Донецка и Луганска в своем текущем наступлении. Враг атакует Купянск, Лиман, Бахмут и Авдеевку одновременно.
- Буданов сказал, что вооруженные силы Москвы достигли "некоторых успехов" вблизи частично окруженной Авдеевки.
- "Но это совсем не то, чего они ожидали, даже близко", – подчеркнул он.
- Генерал-майор также отметил, что наступление России будет "полностью исчерпано" до "ранней весны".
- "Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Он закончится, а потом начнется наш", – подчеркнул начальник ГУР.