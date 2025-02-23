Не только переговоры: "Голос Америки" опубликовал 4 сценария обеспечения мира в Украине

Президент США Дональд Трамп активно призывает к мирному урегулированию полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Аналитические центры уже разработали 4 возможных сценария, направленных на достижение длительного мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Стратегия максимального давления на Россию

План Центра анализа европейской политики (CEPA) называется "Как победить: План из семи пунктов для устойчивого мира в Украине". Этот вариант предусматривает применение "стратегии максимального давления", чтобы заставить Россию вести "добросовестные" переговоры.

Документ отмечает, что США и их союзники должны:

немедленно предоставить Украине военную и материальную помощь, чтобы ослабить российскую армию и усилить позиции Украины на переговорах;

усилить санкции против российских банков и энергетических компаний, использовать замороженные российские активы для поддержки обороны и восстановления Украины, а также ввести вторичные санкции, чтобы давить не только на Россию, но и на ее авторитарных союзников – Китай, Иран и Северную Корею.

CEPA подчеркивает, что в любых мирных переговорах с Россией должны участвовать Украина и европейские страны. В то же время США должны поддерживать "возглавляемую Европой коалицию желающих" для обеспечения выполнения договоренностей о прекращении огня с участием международных сил. Кроме того, европейские союзники должны поддерживать Украину на пути к ЕС.

Тактика переговоров с позиции силы

Автором второго сценария мирного урегулирования стал Джош Рудольф, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла и председатель рабочей группы по трансатлантической демократии. Во время первой каденции Трампа он работал над украинской и российской политикой в Совете национальной безопасности.

Среди его предложений в частности:

Переговоры с позиции силы. По словам Рудольфа, в начале первого срока Трампа Путин демонстрировал жесткую позицию, однако его "ошибка в Украине" значительно ослабила позиции. Поэтому именно Трамп, как доминирующий партнер в этом противостоянии, должен определять условия переговоров.

Знать, когда уйти. Критический момент в переговорах наступит, когда Путин откажется пойти на большие уступки. Трамп должен быть готов уйти,

– добавил Джош Рудольф.

Сочетание санкций со снижением цен на энергоресурсы, ведь самый эффективный способ нанести Путину удар – это финансовое давление.

Джош Рудольф также рекомендовал вооружить Украину "до краев"; предоставить ей "все 300 миллиардов долларов замороженных активов России"; заставить Европу "тратить больше на оружие" и отправить 100 000 военных в качестве миротворцев.

К тому же он отметил, что Трамп мог бы убедить скептиков в США относительно дальнейшей поддержки Украины, аргументируя это экономическими выгодами для американских работников.

Экономические выгоды поддержки Украины

В докладе "Доллары и ум: заинтересованность Америки в украинской победе", аналитики American Enterprise Institute Элейн Маккаскер, Фредерик Каган и Ричард Симс рассмотрели последствия прекращения помощи Украине. Они пришли к выводу, что это приведет к поражению Киева, дальнейшей агрессии России в Европе и заставит США увеличить свое военное присутствие на континенте.

Аналитики утверждают, что победа Украины соответствует стратегическим интересам США. В частности Фредерик Каган отметил, что успех России в Украине укрепит позиции ее союзников – Ирана, Китая и Северной Кореи, что может привести к новым военным авантюрам в различных регионах. Кроме того, Россия получит дополнительные человеческие и материальные ресурсы, которые позволят ей быстро восстановить свою армию.

Каган также объяснил, что российская оккупация Украины повлечет большую волну беженцев в Европу, что еще больше расшатает ситуацию на континенте.

Они совершали зверства над украинским населением на оккупированных территориях. Я бы ожидал, что это будет ухудшаться, чем дальше на запад будут продвигаться россияне, и чем больше они будут продвигаться к самым жестким традиционно антироссийским, прозападным районам западной Украины. Ужасы будут неописуемыми,

– подчеркнул он.

По словам Фредерика Кагана, увеличение помощи Украине превратит страну в опору европейского мира и безопасности – страну с испытанной в боях армией и военной промышленностью, быстро развивающейся. Как следствие, США получат возможность сосредоточиться на других регионах.

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Поиск "золотой середины"

Фонд Heritage Foundation в своем докладе "Проект президентской трансформации 2025" предлагает компромиссный подход к политике США относительно войны в Украине.

Авторы документа отмечают, что в американском консервативном движении существует раскол: часть политиков поддерживает Украину, тогда как другие выступают за минимизацию помощи. Доклад предлагает золотую середину.

Среди основных рекомендаций:

Помощь Украине должна быть полностью оплаченной и ограниченной военной помощью. В то же время экономические потребности Украины должны покрывать европейские союзники.

Все стороны соглашаются, что вторжение России является несправедливым, и Украина имеет право на защиту. Война уже значительно ослабила российскую военную мощь, одновременно укрепив НАТО и его роль в обеспечении европейской безопасности.

Для консервативного президента США приоритетом должно быть противодействие коммунистическому Китаю как основной угрозе американским интересам в XXI веке.

Джеймс Карафано, специалист по национальной безопасности The Heritage Foundation, заявил, что в интересах США иметь свободную и независимую Украину, которая может себя защитить.