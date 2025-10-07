Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.

Почему Зеленский ветировал законопроект?

Владимир Зеленский аргументировал свое решение тем, что неявка на вызов Верховной Рады "не является административным нарушением".

По его словам, также есть риск чрезмерной власти работников аппарата Рады в определении "уважительных причин". В дополнение, в Конституции, регламенте и других законах уже есть механизмы контроля Кабмина (депутатские запросы, резолюции недоверия).

Учитывая приведенное, следует констатировать, что предложенные Законом новеллы не учитывают, в частности политико-правовую природу ответственности Правительства Украины перед Парламентом,

– отметил Зеленский.

Интересно! По данным движения "Честно", в 2024 – 2025 годах Верховная Рада вызвала по меньшей мере 21 чиновника, преимущественно министров. Однако только половина из них появилась, тогда как другие проигнорировали приглашение без всяких объяснений.

Среди соавторов законопроекта, который ветировал президент, – председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Стоит отметить, что сначала документ касался обеспечения уважения к суду, однако народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк предложил правки о введении штрафов для министров. Часть этих предложений комитет поддержал.

