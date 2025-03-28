Петиция Терещенко о вето скандального законопроекта 12089 набрала 25 тысяч подписей

Петиция потомка рода Терещенко Мишеля Терещенко с требованием ветировать законопроект 12089 собрала необходимые 25 000 подписей. Скандальную законодательную инициативу 12 марта подал народный депутат Игорь Фрис.

Ее поддержали 273 нардепа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла".

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В чем суть проекта 12089

По словам Мишеля Терещенко, законопроект фактически легализует незаконные земельные сделки. Он предусматривает, что если человек владеет землей более 10 лет, претензии к нему отменяются, даже если участок был получен по типичным коррупционным схемам.

Если же десятилетний срок еще не истек, то государство или община должна до того как начать судебный процесс, выделить из своего бюджета немалые средства – эквивалент рыночной стоимости имущества, которое надо вернуть в собственность государства или общины. Это невозможно при отсутствии соответствующих бюджетных назначений, что лишает возможности вернуть недвижимое имущество,

– объяснил Терещенко.

Он подчеркнул, что проект 12089 легализует незаконные землеотводы и амнистирует коррупционеров и скупщиков краденого,

Более того, даже в редких случаях, когда незаконно приобретенное имущество все же возвращается государству или общине, его бывшие владельцы не только избегают ответственности, но и получают значительную компенсацию из государственного бюджета.

Таким образом, государство или общество проигрывает в любом случае. Это и несправедливо, и сводит на нет борьбу активистов, которая может в отдельных случаях длиться десятилетиями,

– подытожил Мишель Терещенко.

Отмечается также, что в течение 10 дней сбора подписей не все граждане могли должным образом отдать свой голос за петицию. Сбои в системе случались довольно часто и эти технические проблемы зафиксировала общественная инициатива "Игла". Уже в первый день сбора подписей организация обратилась в Офис Президента, сообщив о сбоях.

Гражданам не удавалось подписать петицию / Коллаж "Иглы"

По словам главы общественной инициативы Ирины Федорив, в Офисе Президента им ответили, что сбоев якобы нет.

Это при том, что мы предоставляли снимки экранов от реальных граждан, как доказательство. И только в последний день сбора подписей, когда мы выложили видео, которое записал житель Приирпенья Алексей Зиневич, "Дия" отреагировала и признала, что проблема есть и они пытаются решить ее. Я думаю, что теперь все понимают, что ни о каких выборах через онлайн приложения мы не можем говорить. Мы даже представления не имеем, сколько голосов пропало. Две недели государство делало вид, что проблемы нет,

– рассказала она.

Федорив добавила, что титаническими усилиями им удалось собрать голоса и успеть в сжатые сроки, которые закон отводит для ветирования. Однако, по ее словам, в последний день сбора подписей оппоненты придумали новую "хитрость": они запустили в Facebook рекламу другой петиции, которая тоже требует ветировать проект 12089, но имеет лишь несколько тысяч голосов поддержки.

Председатель общественной организации объяснила, что такие действия распылили голоса между двумя петициями и замедлить сбор голосов за ключевую из них.

Справка. Кроме петиции, свое обращение с требованием ветировать законопроект, подписали десятки организаций. Среди них: Центр развития инноваций, "Greenpeace в Украине", "Экология Право Человек", "WWF-Украина", "Екодія", "ANTS", Движение ЧЕСНО и Центр противодействия коррупции. Также требование вето поддержала Ада Роговцева, Валерий Пекарь, Александра Матвийчук, Тарас Тополя, Игорь Кондратюк, Юрий Сиротюк, Анна Гопко, Андрей Садовый и другие известные украинцы.