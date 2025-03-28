Її підтримали 273 нардепи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на громадську ініціативу "Голка".

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У чому суть проєкту 12089

За словами Мішеля Терещенка, законопроєкт фактично легалізує незаконні земельні оборудки. Він передбачає, що якщо особа володіє землею понад 10 років, претензії до неї скасовуються, навіть якщо ділянка була отримана за типовими корупційними схемами.

Якщо ж десятирічний термін ще не сплив, то держава чи громада має до того як розпочати судовий процес, виділити зі свого бюджету чималі кошти – еквівалент ринкової вартості майна, яке треба повернути у власність держави чи громади. Це є неможливим за відсутності відповідних бюджетних призначень, що позбавляє можливості повернути нерухоме майно,

– пояснив Терещенко.

Він підкреслив, що проєкт 12089 легалізує незаконні землевідведення та амністує корупціонерів й скупників краденого,

Ба більше, навіть у рідкісних випадках, коли незаконно набуте майно все ж повертається державі чи громаді, його колишні власники не лише уникають відповідальності, а й отримують значну компенсацію з державного бюджету.

Таким чином, держава чи громада програє у будь-якому випадку. Це і несправедливо, і зводить нанівець боротьбу активістів, яка може в окремих випадках тривати десятиліттями,

– підсумував Мішель Терещенко.

Зазначається такоож, що протягом 10 днів збору підписів не всі громадяни могли належним чином віддати свій голос за петицію. Збої в системі траплялися доволі часто і ці технічні проблеми зафіксувала громадська ініціатива "Голка". Вже у перший день збору підписів організація звернулася до Офісу Президента, повідомивши про збої.

Громадянам не вдавалося підписати петицію / Колаж "Голки"

За словами голови громадської ініціативи Ірини Федорів, в Офісі Президента їм відповіли, що збоїв нібито немає.

Це при тому, що ми надавали знімки екранів від реальних громадян, як доказ. І лише в останній день збору підписів, коли ми виклали відео, яке записав мешканець Приірпіння Олексій Зіневич, "Дія" відреагувала і визнала, що проблема є і вони намагаються вирішити її. Я думаю, що тепер всі розуміють, що ні про які вибори через онлайн застосунки ми не можемо говорити. Ми навіть уявлення не маємо, скільки голосів пропало. Два тижні держава вдавала, що проблеми немає,

– розповіла вона.

Федорів додала, що титанічними зусиллями їм вдалося зібрати голоси і встигнути у стислі строки, які закон відводить для ветування. Однак, за її словами, в останній день збору підписів опоненти придумали нову "хитрість": вони запустили у Facebook рекламу іншої петиції, яка теж вимагає ветувати проєкт 12089, але має лише кілка тисяч голосів підтримки.

Голова громадської організації пояснила, що такі дії розпорошили голоси між двома петиціями і уповільнити збір голосів за ключову з них.

Довідка. Окрім петиції, своє звернення з вимогою ветувати законопроєкт, підписали десятки організацій. Серед них: Центр розвитку інновацій, "Greenpeace в Україні", "Екологія Право Людина", "WWF-Україна", "Екодія", "ANTS", Рух ЧЕСНО та Центр протидії корупції. Також вимогу вето підтримала Ада Роговцева, Валерій Пекар, Олександра Матвійчук, Тарас Тополя, Ігор Кондратюк, Юрій Сиротюк, Ганна Гопко, Андрій Садовий та інші відомі українці.