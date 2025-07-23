Можно требовать 2 вещи, – Богуславец сказала, что реально сделать в ситуации с НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект №12414, который фактически предусматривает ликвидацию НАБУ и САП. Теперь эти органы будут подчиняться генпрокурору, который будет иметь множество возможностей для ведения антикоррупционных дел.

Однако депутаты имеют шанс вернуть все, как было до вчерашнего вечера. Об этом 24 Каналу рассказала председатель Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец, отметив, что тем временем украинцам стоит выходить на протесты, чтобы привлечь внимание медийщиков из других стран, особенно из стран ЕС.

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Что реально сделать в ситуации с НАБУ и САП?

Вчера, 22 июля, законопроект вызвал протесты в разных городах страны, в том числе и в Киеве. Председатель Антикоррупционного центра "Межа" отметила, что в столице во время его подписания люди пели гимн и скандировали под окнами президента. По ее мнению, ситуация сейчас хуже, чем в 2013 году. Тогда на власть могли повлиять лидеры общественного мнения и военные, сейчас они на фронте.

Этот закон делает САП отделом в офисе генерального прокурора. Она не сможет вручить подозрение кому-то серьезному из топчиновников, если это не согласует генпрокурор – полностью подвластный и лояльный человек, которого назначает президент Украины,

– сказала Богуславец.

Она объяснила, что генпрокурор сможет изменить состав прокуроров, потому что ему могут не нравиться те, которые будут вести громкие антикоррупционные дела и не соглашаться выполнять указания. Более того, он будет иметь право получать материалы любого коррупционного топкриминального производства, которое бы расследовали НАБУ и САП. Соответственно, тайна следствия исчезнет.

Также Офис генпрокурора сможет забирать любые кейсы из подследственности НАБУ и передавать их другим органам, например, ГБР.

Что с этим делать? Это назад уже не откатишь, невозможно, чтобы президент снял свою подпись. Можно требовать 2 вещи. Одна из них нереальная – стоит забыть об обжаловании в Конституционном суде, потому что эта процедура продлится минимум 3 года. Вторая – это то, что является выходом из ситуации, а именно – быстро проголосовать другой закон,

– подчеркнула Богуславец.

В ВР уже собирают подписи для поддержки законопроекта, отменяющего изменения, которые делают НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора. Парламент, по словам главы Антикоррупционного центра "Межа", должен подвергнуться притеснению от международных партнеров – МИД, Еврокомиссия и посольства G7.

Проект зарегистрировала Ирина Совсун. Закон еще не имеет регистрационного номера. Депутаты насобирают все больше подписей. К акции в 20:00 получаем номер этого закона. Он возвращает все в противоположное направление, к тому, что было сделано вчера,

– подчеркнула она.

Богуславец добавила, что сегодня в городах Украины снова будут проходить митинги. Граждане страны, а особенно общественные активисты и молодежь, должны на них выходить с призывами поддержать этот закон. Важно, чтобы это видели иностранные СМИ.

К слову, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк сообщила, что закон о ликвидации НАБУ и САП может негативно повлиять на получение международной помощи, в частности финансовой и вооруженной. Кроме того, процесс евроинтеграции остановлен, а само решение играет на руку Кремлю.