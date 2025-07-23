Однак депутати мають шанс вернути все, як було до вчорашнього вечора. Про це 24 Каналу розповіла голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець, зауваживши, що тим часом українцям варто виходити на протести, щоб привернути увагу медійників з інших країн, особливо з країн ЄС.

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Що реально зробити в ситуації з НАБУ й САП?

Вчора, 22 липня, законопроєкт викликав протести у різних містах країни, зокрема і в Києві. Голова Антикорупційного центру "Межа" зазначила, що у столиці під час його підписання люди співали гімн та скандували під вікнами президента. На її думку, ситуація зараз гірша, ніж у 2013 році. Тоді на владу могли вплинути лідери громадської думки та військові, зараз вони є на фронті.

Цей закон робить САП відділом в офісі генерального прокурора. Вона не зможе вручити підозру комусь серйозному з топпосадовців, якщо це не погодить генпрокурор – повністю підвладна та лояльна людина, яку призначає президент України,

– сказала Богуславець.

Вона пояснила, що генпрокурор зможе змінити склад прокурорів, бо йому можуть не подобатись ті, які будуть вести гучні антикорупційні справи та не погоджуватись виконувати вказівки. Ба більше, він матиме право одержувати матеріали будь-якого корупційного топкримінального провадження, яке б розслідували НАБУ та САП. Відповідно, таємниця слідства зникне.

Також Офіс генпрокурора зможе забирати будь-які кейси з підслідності НАБУ та передавати їх іншим органам, наприклад, ДБР.

Що з цим робити? Це назад вже не відкотиш, неможливо, щоб президент зняв свій підпис. Можна вимагати 2 речі. Одна з них нереальна – варто забути про оскарження в Конституційному суді, бо ця процедура триватиме мінімум 3 роки. Друга – це те, що є виходом з ситуації, а саме – швидко проголосувати інший закон,

– наголосила Богуславець.

У ВР вже збирають підписи для підтримки законопроєкту, що скасовує зміни, які роблять НАБУ та САП залежними від генпрокурора. Парламент, за словами голови Антикорупційного центру "Межа", має зазнати утиску від міжнародних партнерів – МЗС, Єврокомісія та посольства G7.

Проєкт зареєструвала Ірина Совсун. Закон ще не має реєстраційного номера. Депутати назбирують все більше підписів. До акції о 20:00 отримуємо номер цього закону. Він повертає все в протилежний напрямок, до того, що було зроблено вчора,

– підкреслила вона.

Богуславець додала, що сьогодні в містах України знову будуть проходити мітинги. Громадяни країни, а особливо громадські активісти та молодь, повинні на них виходити з закликами підтримати цей закон. Важливо, щоб це бачили іноземні ЗМІ.

До слова, виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк повідомила, що закон про ліквідацію НАБУ та САП може негативно вплинути на отримання міжнародної допомоги, зокрема фінансової й збройної. Крім того, процес євроінтеграції зупинено, а саме рішення грає на руку Кремля.