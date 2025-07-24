Что такое демпинг и как он работает?

Такая проблема действительно может иметь место, поскольку крупные компании обычно являются более финансово устойчивыми. Они лучше способны привлекать финансирование для развития новых видов деятельности, которые изначально часто являются убыточными и выходят на самоокупаемость только по достижении определенного эффекта масштаба. В то же время и тот же механизм может быть использован для завоевания рыночной власти через демпинг. Но предложенный законопроектом способ решения (или предупреждения) этой проблемы через ведение раздельного бухгалтерского учета по всем видам услуг, которые предоставляют все субъекты рынка электросвязи представляется не самым лучшим. Почему так – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Ведение бухгалтерского учета является довольно затратным для бизнеса в Украине. По данным исследования Всемирного банка, в среднем компания с численностью 50 работников и более тратит на ведение налогового учета более 400 дней в год. Соответствующие расходы относятся к трансакционным, которые являются чистыми общественными потерями благосостояния.

Они также повышают стоимость входа на рынки, чем косвенно способствуют уменьшению конкуренции. Поэтому государственная политика должна быть направлена на их уменьшение.

С другой стороны, искажение конкуренции, а особенно ее уменьшение – концентрация и монополизация (картелизация) рынков, в частности с помощью демпинга, – тоже ведет к потерям общественного благосостояния из-за так называемого эффекта deadweight loss – потери потребителей превышают дополнительную монопольную прибыль. Рыночная концентрация также в целом ведет к уменьшению инноваций, хотя есть и исключения.

Демпинг является средством искусственной монополизации рынков. Его суть заключается в том, что финансово сильный игрок (или несколько игроков по предварительному сговору) устанавливает на свои товары или услуги искусственно заниженные цены, которые ниже фактической себестоимости. Далее он ждет, пока более слабые участники рынка, не могут долгое время работать себе в убыток, выйдут из бизнеса. После, установив свою рыночную власть, повышает цену до монопольной.

Следует отметить, что этот прием работает на рынках с относительно высокой стоимостью входа. Ведь в противном случае попытка установить монопольные цены приведет к быстрому возрождению конкуренции и не даст возможности окупить затраты на демпинг.

Демпинг является предметом конкурентного законодательства: наличие такого нарушения устанавливается в каждом конкретном случае на основе анализа обстоятельств. Профильное антимонопольное законодательство преимущественно устанавливает общие рамки (фреймворк) для выявления и предупреждения подобных практик, не определяя автоматически факт злоупотребления только на основании уровня цен.

Таким образом, оптимальная государственная политика в регулировании этой проблемы должна балансировать минимизацию транзакционных расходов с недопущением роста рыночной власти и, соответственно, уменьшения конкуренции на рынке услуг электронной связи. Для этого следует различить два случая: предоставление различных услуг с использованием одной и той же материальной базы, или разных.

Чем выгодны несколько параллельных сетей связи?

Все виды электронной связи имеют сходную структуру расходов с доминированием фиксированных. Также все они теоретически имеют признаки пространственных монополий. Но из-за относительно небольшой стоимости прокладки сетей фиксированной связи и возможности для прокладки параллельно нескольких кабелей, принадлежащих разным провайдерам, при отсутствии искусственных ограничений этот рынок является конкурентным.

В Украине сохраняются относительно небольшие цены на соответствующие услуги, в сочетании с хорошим качеством. Например:

в Украине Укртелеком предлагает 100 – 1000 Мбит/с за 4,6 – 6,6 9 евро,

в Польше Orange – 1000 Мбит/с за 21,8 евро,

в Германии Vodafone предоставляет 250 Мбит/с за 49,99 евро.

Согласно исследованию Picodi, в котором проанализировали 364 провайдеров в 85 странах, Украина занимает 2 место в мире по доступности интернета.

Зато ощутимой является естественная концентрация на рынке мобильной связи. Однако и там есть достаточная конкуренция, чтобы удерживать цены кратно меньше соседних стран ЕС, Турции или США. Например, в США безлимитный тариф от мобильного оператора Verizon стоит от 45 долларов в месяц, в Украине такая услуга стоит в 4 раза дешевле.

Наличие нескольких параллельных сетей связи может быть экономически выгодным, если они хронически недозагружены даже в пиковые часы. Поэтому некоторые страны искусственно ограничивают конкуренцию на этом рынке, вводя лицензирование или обременительные регуляторные требования. Но это приводит к высоким ценам.

Зато в условиях свободного рынка (как сейчас в Украине) потери от лишних мощностей, вероятно, компенсируются из-за выгоды от конкуренции в сочетании с положительными внешними эффектами от доступных цен на связь.

Использование одной сетевой инфраструктуры для предоставления нескольких электронных коммуникационных услуг является распространенной международной практикой. Она позволяет оптимизировать расходы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием сетей. Такой подход способствует более эффективному использованию ресурсов и позволяет снизить среднюю себестоимость услуг, не снижая их качество.

Это позволяет операторам формировать привлекательные для потребителя тарифные предложения, в частности в формате объединенных пакетов, стоимость которых является результатом экономии от масштаба, а не инструментом недобросовестной конкуренции. Стоимость таких пакетов не является демпинговой, поскольку базируется на рациональном распределении расходов между услугами, которые предоставляются с использованием одной и той же сети. При этом предоставление нескольких услуг в пределах единой инфраструктуры не означает наличие перекрестного субсидирования между технологиями или рынками, а является проявлением экономической целесообразности, отвечающей интересам операторов и потребителей.

Наоборот, предоставление нескольких видов услуг с использованием одних и тех же сетей связи является положительным фактором с точки зрения общественного благосостояния. Ведь при этом потребитель получает больше благ при тех же фиксированных затратах.

Чем отличается инвестиционный период от демпинга?

Вполне законными в конкурентной среде есть ситуации, когда компании постепенно расширяют перечень услуг, в том числе и тех, что требуют другого вида инфраструктуры, включая новые виды услуг, которые еще не достигли операционной эффективности. Такое расширение может сопровождаться инвестиционным периодом, в течение которого затраты на запуск и развитие новой услуги превышают доходы от нее.

Эти процессы не имеют целью искажения конкуренции, а являются экономически обоснованными стратегиями внедрения инновационных продуктов.

Как и в случае демпинга, говорится о временно убыточной работе. Однако последствия этих подходов разные. В случае демпинга таковым является монополизация, в другом случае – завоевание определенной доли рынка, достаточной для реализации эффекта масштаба, с последующим переходом к обычной конкуренции.

Различить эти случаи можно по моменту, когда фирма от кросс-субсидирования переходит к рыночному (или монопольного) ценообразования. При демпинге это происходит только, когда она получает существенную рыночную власть, в идеале – монополизирует рынок, и цена резко возрастает сверх той, что была на конкурентном рынке. В противном случае – намного раньше, и цена растет до рыночной.

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Стоит отметить, что совокупная стоимость монополизации для фирмы многократно выше, чем при внедрении новой услуги на конкурентном рынке. Поскольку при демпинге держать кросс-субсидирование (то есть, работать себе в убыток) нужно гораздо дольше, пока все основные конкуренты выйдут из бизнеса. Итак, это стоит делать только в случае, когда есть шанс сохранить монополию надолго, чтобы за время компенсировать убытки от демпинга.

Зато в конкурентной среде можно начать зарабатывать гораздо раньше. Эти случаи довольно легко различить. Антимонопольные органы имеют все необходимые инструменты для их выявления и реагирования.

Сейчас ни один поставщик услуг доступа к сети интернет в фиксированном месте в Украине не имеет статуса SMP (Significant Market Power). При этом, в определенных локациях может наблюдаться рыночная власть отдельных провайдеров. Чаще всего это происходит из-за неправомерных ограничений, наложенных управленческими компаниями многоквартирных домов или коттеджных городков. Эти случаи должны быть предметом отдельных антимонопольных расследований.

Почему раздельный бухгалтерский учет – это плохое решение?

Как видим, сейчас текущая ситуация очень далека от установления рыночной власти на рынке фиксированной связи. Учитывая описанные экономические особенности схемы монополизации с помощью демпинга, ее применение на этом рынке является нецелесообразным, а потому и маловероятным. В любом случае, получения одним оператором или потенциальным картелем рыночной власти не должно пройти мимо внимания АМКУ.

Введение обязательного раздельного бухгалтерского учета для предоставления различных видов услуг электронной связи является контрпродуктивным в Украине. Это не более оправдано, чем аналогичные меры в отношении любого предприятия, которое одновременно продает несколько продуктов или услуг, изготовленных по разным технологиям.

Например, молочный комбинат одновременно продает сыр, твердый сыр, масло, йогурт и молоко.

Или хлебокомбинат – хлеб и кондитерские изделия.

Не говоря уже о крупных компаниях, такие как Укрзализныця или "Новая Почта", которых правительство поощрило инвестировать в собственные энергетические мощности с возможностью реализации части энергии наружу.

Во всех этих случаях на этапе вывода нового продукта на рынок есть кросс-субсидирование. Чисто теоретически оно может быть использовано для демпинга. Пока так не произошло, даже несмотря на то, что Укрзализныця является монополистом на своем рынке, а ситуация с конкуренцией на рынке производства электроэнергии отнюдь не лучше, чем на рынке фиксированного Интернета.

Конечно, все может меняться, и угроза монополизации или картелизации ныне конкурентных рынков не исчезает. Но на то и существуют антимонопольные органы, чтобы ее своевременно заметить и предупредить точечными вмешательствами именно там, где она появляется. Именно так это работает в большинстве стран мира, в частности ЕС. И это не тот случай, когда Украине надо придумывать свой велосипед, тем более такой обременительный.