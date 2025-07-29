В Министерстве обороны Украины не поддерживают предложенный депутатами законопроект, который предлагает бронировать нарушителей мобилизации. Речь идет о тех военнообязанных, которые работают на критически важных предприятиях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Как реагируют в Минобороны на предложение бронировать нарушителей мобилизации?

В ведомстве считают, что законопроект, согласно которому будет разрешаться оформлять бронирование нарушителям, в частности тем, кто находится в розыске ТЦК, в случае, если такой человек является работником важных предприятий. Граждане по идее народных депутатов, смогут получить отсрочку сроком до 45 дней только один раз в год.

В Минобороны отметили, что предоставление бронирования для военнообязанных украинцев должно происходить только согласно действующему законодательству.

Предоставление преимуществ работникам предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса, перед военнообязанными, которые подлежат бронированию на основании ч. 1 статьи 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", является недопустимым,

– говорится в заключении ведомства.

Отмечается, что депутаты предлагали бронировать работников критически важных предприятий, которые:

не имеют оформленного надлежащим образом военно-учетного документа;

не стоят на воинском учете;

не уточнили персональные данные в ТЦК;

находятся в розыске.

Так в министерстве считают, что бронирование можилве лишь при условии соблюдения правил воинского учета.

Законопроект 13335 в Верховной Раде Украины предложили еще 30 мая. Одним из авторов является глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель Комитета Верховой Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.