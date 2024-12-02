Угроза нацбезопасности и специалисты по разгосударствлению: кто лоббирует проект Стефанчука 6013

Спикер парламента Руслан Стефанчук в очередной раз пытается протащить свой законопроект (6013). Законодательная инициатива уже на повестке дня Верховной Рады, и депутаты могут за нее в ближайшее время проголосовать.

Этот проект позволяет передать все государственные и коммунальные предприятия в частные руки без какой-либо приватизации. То есть имущество государства и общин окажется под контролем обществ с ограниченной ответственностью. Тогда ни государство, ни общины не смогут влиять на то, кто и как такое имущество использует. По сути, происходит завуалированный вывод государства из управления государственным имуществом. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Когда-то страна дала приватизировать "Моторсич". Это предприятие могло приземлить вражескую авиацию. Теперь же руководителя предприятия Вячеслава Богуслаева судят за государственную измену и речь уже идет о национализации "Моторсичи". Просто на момент, когда "Моторсич" отдали в частные руки, это стратегически важное предприятие не вошло в список тех, которые нельзя приватизировать. Но тогда был хоть какой-то перечень!

На сегодня Украина уже 5 лет не имеет перечня имущества, которое нельзя приватизировать и виновата в этом – Верховная Рада.

О рисках законопроекта 6013 говорят разные сектора – судьи, в частности председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач, Ассоциация городов Украины, общественный сектор. Но есть организация, которая не видит рисков и выступает за эту законодательную инициативу. Это Институт правотворчества и научно-правовых экспертиз НАН Украины. Именно эта позиция заслуживает отдельного внимания и вот почему.

"Специалисты по разгосударствлению". Кто такие Кот и Кузнецова?

Директором этого института является Алексей Кот. Именно он высказывается не впервые в поддержку этого законопроекта. Если зайти на его страницу в фейсбуке и вбить "6013", то вы найдете целую вереницу постов об этом.



Алексей Кот активно поддерживает законопроект 6013 / Снимок экрана

Кота на эту должность назначили тогда, когда его мама Наталья Кузнецова была вице-президентом Национальной академии правовых наук. Об этом ранее писал "Автомайдан". Более того, здесь отметили то, что Кузнецова была членом общественной организации "Совет представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений", которую создали Сергей Кивалов и Андрей Портнов.



"Автомайдан" о Наталье Кузнецовой / Снимок экрана

Кот, кстати, стал профессором в 2020 году, но не без скандала. Во время голосования присутствовали 14 членов ученого совета, а в урне оказалось 24 бюллетеня. К такому Украине, к сожалению, не привыкать.

У лоббиста 6013 Алексея Кота известна не только мама, но и папа. Александр Кот был судьей Высшего хозяйственного суда.



Родители Алексея Кота / Снимок экрана из программы Бигус.Info

Об этой семье Бигус.Info сняли расследование, но учитывая то, что это было 10 лет назад, детали этого расследования обществу следует напомнить. Эта семья – это "специалисты по разгосударствлению". Наталья Кузнецова приватизировала почти 450 квадратных метров на Крещатике еще в 2012 году. В этих помещениях на Крещатике Бигус.Info провели съемки в юрфирме "Антика", где управляющим партнером был сын Кузнецовой и Кота – Алексей Кот, который учился в Российской школе частного права при президенте России.

В журналистском расследовании публично "адвокатом" Кузнецовой выступал не кто-нибудь, а судья Богдан Львов, у которого впоследствии обнаружили гражданство государства-агрессора.

"Наталья Семеновна является юристом с мировым именем. И здесь я в определенной степени ее адвокатом выступаю, но она сотрудничала в определенной степени с "Салком", – объяснял тогда еще председатель Хозяйственного кассационного суда Львов.

"Салком" – это еще одно название, которое действительно стоит упомянуть в контексте семьи Кузнецовых–Котов.

Так, юристка "Салкома" Ольга Поросянюк представляла российское предприятие "Татнефть" имени В.Д. Шашина в украинских судах, когда государство пыталось вернуть Кременчугский нефтеперерабатывающий завод от "Укртатнафра". Это предприятие в свое время основали совместно Украина и Россия. Россия, кстати, сюда ничего не внесла, но получила контрольный пакет акций.



Отрывок из решения Хозяйственного суда города Киева по делу о "Татнефти" / Снимок экрана

Во время войны этому предприятию указом президента, которым утвердили решение СНБО, "Татнефти" им. В.Д. Шашина заблокировать активы.

Через несколько лет после дела "Татнефти" Просянюк с "Салкома", который так нахваливал Львов, стала адвокатом Виктора Януковича.

Кто входит в сообщество академиков и как оно самоочищается

Когда говорим о Национальной академии правовых наук, то стоит вспомнить, что именно здесь академиком был Виктор Медведчук, которого обвиняют в государственной измене. Звание академика ему сохраняли вплоть до 2023 года. Только в июне прошлого года его лишили этого звания. Поэтому возникает вопрос, почему целый год после полномасштабного вторжения в этом сообществе Медведчука держали с этим званием и выжидали?

Кстати, "Суспильное" тогда акцентировало внимание на том, что представители Национальной академии правовых наук не рассматривали вопрос лишения звания академика экс-спикера Рады Владимира Литвина. Это несмотря на то, что он сыграл важную роль в ратификации парламентом "харьковских соглашений", председательствуя на заседании парламента в 2010 году. Напомню, что это было пролонгирование пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Так вот, среди членов-академиков Национальной академии правовых наук, есть и автор уже упомянутого законопроекта – Руслан Стефанчук.



Стефанчук является академиком Национальной академии правовых наук / Снимок экрана

Поэтому неудивительно, что Алексей Кот нахваливает законодательную инициативу Стефанчука и не видит рисков. Для таких "специалистов по разгосударствлению" нацбезопасность государства вряд ли когда-то стояла на первом месте.

Верховная Рада за более чем 5 лет так и не утвердила перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Хотя это ее Конституционная обязанность. А Конституционный суд самоустранился и не вынес решение по этому делу, хотя рассматривал его 5 (!) лет. По странному стечению обстоятельств Конституционный суд самоустранился именно тогда, когда проект Стефанчука заходит на рассмотрение в сессионный зал парламента на второе чтение.

Таким образом государственные предприятия, которые важны для нацбезопасности, останутся без защиты, если нардепы проголосуют за 6013. Ситуация с "Моторсич", к сожалению, никого ничему не научила.

Замечу, если анализировать данные, кроме 3,3 тысячи государственных предприятий (вокруг них идея корпоратизации), ликвидации или реорганизации потребуют 9 тысяч государственных организаций, 14 тысяч коммунальных предприятий, 56 тысяч коммунальных организаций (учреждений), 200 тысяч частных предприятий, 8 тысяч коллективных предприятий, 11 тысяч дочерних предприятий, 3,3 тысячи предприятий общественных организаций и тому подобное.