Законопроект Зеленского: какие основания предлагают для лишения гражданства

Владимир Зеленский вечером 22 января внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Среди прочего в нем также предлагаются основания лишения гражданства.

Об этом говорится в тексте законопроекта на портале Верховной Рады Украины. К слову, Владимир Зеленский анонсировал законопроект о множественном гражданстве во время своего обращение в День Соборности Украины, передает 24 Канал.

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За что предлагают лишать гражданства

Зеленский в законопроекте предлагает лишать гражданства в случаях, когда человек добровольно приобретает гражданство государства, признанного ВР государством-агрессором или государством-оккупантом. Речь идет также о гражданстве тех государств, которые не признаны. Под добровольным получением гражданства понимаются случаи, когда лицо самостоятельно подала заявление или ходатайство о гражданстве.

Впрочем, есть исключение – это положение не распространяется на украинцев на оккупированных территориях, ведь эти случаи регулируются частью 6 статьи 5 Конституции Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".

В законопроекте Зеленского о множественном гражданстве также определены случаи, когда приобретение гражданства считается недобровольным. Так, говорится о:

одновременное обретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства или государств;

приобретение ребенком, который является гражданином Украины гражданства своих усыновителей вследствие усыновления его иностранцами;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства в результате женитьбы на иностранце;

автоматическое приобретение гражданином Украины достигшего совершеннолетия другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства.

Когда гражданства предлагают лишать принудительно

Также в законопроекте определены условия принудительного лишения гражданства Украины. Среди них:

использование совершеннолетним гражданином Украины, имеющим гражданство иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности или национальным интересам Украины;

приобретение лицом гражданства Украины в результате представления ложных сведений, поддельных документов, сокрытия любого существенного факта, при наличии которого в отношении лица не могло быть принято решение о принятии в гражданство Украины;

невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, Истории Украины и на уровень владения государственным языком;

установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте.

Кроме этого, основанием для прекращения гражданства также может стать вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также за совершение террористического акта или восприятие совершению террористического акта.

Кроме того, участие в вооруженной агрессии против Украины также считается основанием для лишения гражданства.