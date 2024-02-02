Два месяца на решение своих дел: изменения в отношении добровольцев в новом законопроекте

Украинцам, которые добровольно согласились на военную службу, хотят предоставить два месяца отсрочки перед ее началом. В это время они смогут завершить все дела дома.

Об этом говорится в проекте закона. Стоит отметить, что пока это только предложения – каким будет окончательный закон после всех бюрократических процедур пока сказать невозможно.

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Два месяца на свои дела

Кабмин 30 января подал обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Согласно ему предлагаются определенные изменения для лиц, которые добровольно планируют приобщить к армии.

Так, предполагается, что добровольцы по мобилизации будут иметь отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации. В то же время в законопроекте не указано, по каким критериям будут устанавливать, что лицо доброволец.

В то же время определенные пункты касаются и мобилизованных. В новом законопроекте внимание акцентируется на том, что без подготовки лицо не может быть отправлено на фронт. В случае призыва все граждане должны проходить обязательную военную подготовку 2 – 3 месяца. Об отсрочке для мобилизованных речь не идет.

Что еще предлагают в новом проекте