Когда законопроект о мобилизации примут: в Раде назвали дальнейший алгоритм действий

Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Теоретически, он может вступить в действие через несколько месяцев.

Законопроект 10449 об усилении мобилизации был принят в первом чтении большинством голосов. Однако дальше – внесение правок.

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Когда законопроект о мобилизации вступит в силу

Законопроект приняли, однако дальше есть 14 дней на внесение поправок. После этого законопроект будут рассматривать во втором чтении.

Депутат Ярослав Железняк считает, что его примут в 22 – 24 числах февраля. Он пояснил, что если это случится и законопроект подпишут в начале марта, он вступит в силу через месяц.

Наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле,

– сказал он.

К слову, ранее омбудсман Дмитрий Лубинец заявлял, что в законопроекте есть противоречивые нормы. В частности он советует отрегулировать формулировку "снятие" и "исключение" с воинского учета. Также он отмечал, что в новом законопроекте предлагают возможность временно ограничить права гражданина Украины на выезд из страны. Однако такая норма противоречит Конституции Украины.

Однако уже вечером 6 февраля Лубинец призвал депутатов принять законопроект в первом чтении после совещания с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

В законопроекте нет важной нормы о ротации

Интересно, что в новом тексте законопроекта о мобилизации упустили из виду норму о ротации. В частности не указано, когда она должна происходить и сколько длиться. Важно отметить, что законопроект еще могут видоизменить.

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич предположил, что вероятно, после первого чтения эту норму предложат в поправках к документу.