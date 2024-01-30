Обновленный законопроект уже в Раде: планируют ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы

Кабинет Министров 30 января внес в Верховную Раду обновленный законопроект с изменениями в мобилизации. Этот документ будет содержать и изменения в мобилизации людей с инвалидностью.

Этот документ четко дает перечень тех групп лиц, которые могут быть освобождены от мобилизации. Будет ли мобилизация людей с инвалидностью после принятия нового законопроекта о мобилизации – читайте в материале 24 Канала.

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Будет ли мобилизация людей с инвалидностью ІІІ группы

Согласно документу, который внес Кабинет Министров в Верховную Раду, люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от военной службы. Это означает, что мобилизации людей с инвалидностью после принятия соответствующего законопроекта не будет.

В частности, в предыдущем варианте законопроекта о мобилизации в пункте об отсрочке забрали III группу инвалидности. Однако в новом варианте проекта закона убрали эту норму, поэтому людей, имеющих III группу инвалидности, нельзя принудительно привлекать к службе в армии.

В частности, если законопроект примут тогда до конца 2024 года все мужчины в возрасте от 25 до 55 лет которым после 24 февраля 2022 года установили инвалидность II и III групп должны пройти повторный осмотр на негодность военной службы.

Эта норма не касается мужчин с инвалидностью II и III групп, получивших заболевания и ранения при защите Украины от агрессора.

Какие нормы прописаны в законопроекте о мобилизации