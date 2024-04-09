Законопроект о мобилизации идет в Раду: СМИ опубликовали основное из заключения комитета

Украина ждет принятия законопроекта о мобилизации. Журналисты "Украинской правды" опубликовали некоторые положения заключения комитета по второму чтению законопроекта.

Народный депутат Ярослав Железняк вечером 9 апреля сообщил, что Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Депутаты начнут голосование 10 апреля, но все решится 11 апреля – тогда будут голосовать за правки, поддержаные комитетом.

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Что рекомендует принять комитет: основные положения

Электронный кабинет

Регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста – право, а не обязанность. Это добровольно могут сделать граждане, которые находятся на воинском учете. Но могут и не делать.

Кто может требовать предъявить военно-учетный документ и надо ли иметь его при себе

Мужчины в возрасте 18 – 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ, если продолжается мобилизация. Документ следует предъявить, если это требуют представители ТЦК или полицейские.

То, как проверяют документы, может фиксироваться на камеру или телефон. Если речь идет о государственной границе – например, пограничную полосу или пункты пропуска через государственную границу, – то требовать предъявить военно-учетный документ может пограничник.

Ограничения для военнообязанных насчет паспорта и заграничных документов

Военнообязанные 18 – 60 лет смогут получить документы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, только если будут иметь военно-учетные документы. То же касается и паспорта и загранпаспорта: их можно оформить, если мужчина имеет при себе военно-учетные документы.

Какое наказание будет для уклонистов

Тех, кто уклоняется от мобилизации, будут наказывать. Их временно ограничат в праве управлять транспортными средствами, но по решению суда.

Что вместо срочной службы

Вместо срочной службы планируют ввести базовую военную службу, которую будут проходить граждане 18 – 25 лет. Люди смогут сами выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста.

Будет ли мобилизация женщин

Обязательную мобилизацию женщин не планируют. Женщин будут брать на воинский учет, если их состояние здоровья и возраст позволяют проходить военную службу, а также если женщины получили медицинское или фармацевтическое образование. Те женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу во время военного положения добровольно.