Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, какие же из них вызывают больше всего споров среди парламентариев.

Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

Заметьте, вчера, 27 февраля, состоялось первое заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности на котором рассматривали поправки к законопроекту о мобилизации в Украине.

В общем 4195 правок

При этом, по словам Костенко, многие из правок дублируется, есть часть – различных по форме, но которые совпадают по сути. Поэтому в комитете решили разбить поправки на основные блоки: ограничение прав, демобилизация, и тому подобное. Далее комитет будет голосовать за каждый из этих блоков.

Комитет поблочно принимал решение по отдельным направлениям. А в дальнейшем будем или учитывать, или не учитывать поправки, которые внесли народные депутаты. Сегодня мы прошли лишь часть из этих блоков,

– рассказал он.

Что уже категорически не согласовали нардепы

Костенко рассказал, что комитет не поддержал норму, которая бы позволила судам ограничивать права людей. Речь о блокировании счетов и ограничении выезда за границу. В то же время это предварительное голосование, потому что все нормы дискуссионные.

По словам секретаря, многие депутаты в комитете считают, что в действующем законодательстве уже предусмотрены штрафы за невыполнение людьми своих обязанностей касающихся мобилизации.

Заметьте. В частности, это прописано в Кодексе об административных правонарушениях или Уголовном кодексе. Поэтому некоторые нардепы считают, что стоит, как вариант, просто увеличить сумму штрафов, а не ограничивать права.

Также Костенко сообщил, что не было принято решение о том, чтобы консульства ограничивали свои услуги для украинцев за рубежом, и этот вопрос еще будет дискутироваться.

Кроме того, обсуждали вопрос функционирования электронного кабинета, и комитет проголосовал за то, что регистрация в этом кабинете должна быть правом, а не обязанностью.

Будут ли электронные повестки

Относительно электронных повесток, по словам Костенко, было решено, что электронных повесток не должно быть.

"Но есть вариант, что они будут поступать только тем, кто зарегистрировал себе электронный кабинет, потому что такое лицо само выбрало соответствующую форму коммуникации с ТЦК. Кроме того, обсуждали права полиции и ТЦК по процедуре выдачи подачи", – отметил Костенко.

Учитывая большое количество поправок, секретарь предположил, что комитет будет рассматривать их как минимум до конца этой недели.

К теме Состоится ли усиление мобилизации в Украине после принятия законопроекта: ответ ТЦК

Мобилизация в Украине: актуально