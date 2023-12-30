Новый законопроект о мобилизации: кто будет иметь право на отсрочку в 2024 году

В Раде 25 декабря зарегистрировали законопроект о мобилизации. Изменения затронули и список лиц, имеющих право на отсрочку.

Так, часть военнообязанных может потерять право на отсрочку. Кто будет иметь его в 2024 году, если закон примут, пишет 24 Канал.

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Отсрочка от мобилизации

Так, согласно законопроекту, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом министров;

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью I или II группы, или в соответствии с выводом ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев (с последующим прохождением ВВК);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больную тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжкий диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, который требует трансплантации органа, паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

опекуны лица с инвалидностью I или II группы, признанной судом недееспособным;

члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления по ним ухода;

члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятые постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи), при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона "О воинской обязанности и военной службе";

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

беременные женщины;

действующие народные депутаты и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Минобороны, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, НАБУ, ГБР, Управление государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

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Кто еще не подлежит призыву

Лица с инвалидностью, а также лица, указанные в абзацах 2 и 4 – 15 части первой этой статьи, в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный по одной специальности (специальности), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формами получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования условия которых они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

Подробнее об изменениях читайте в сравнительной таблице на официальном веб-портале Верховной Рады. Заметим, что это только проект закона. В него могут быть внесены изменения.