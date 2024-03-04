"Можно было остановиться на тысяче", – Корниенко прокомментировал спам правками по мобилизации

В новый законопроект о мобилизации внесли достаточно много правок. Так произошло, потому что тема достаточно сложная, да и закон непростой. Но есть и спамовые правки.

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона прокомментировал предстоящее принятие законопроекта о мобилизации. По его словам, сроки принятия документа в конце марта – оптимистичные.

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Почему так много правок: объяснение Корниенко

Законопроект не состоит из одной фразы "призвать больше людей". Если бы он таким был, то было бы проще. Там много блоков, много изменений во многие законы – начиная от изменений в закон о воинском учете и заканчивая изменениями в закон о госслужбе. Поэтому у депутатов возникает много идей, но давайте объективно: можно было бы остановиться и на цифре в тысячу правок,

– сказал он.

Первый заместитель председателя Верховной Рады признался: не понимает, зачем некоторые депутаты во время войны вносят в такой важный проект закона спамовые правки (например, меняют запятые, буквы, названия и так далее). Это затягивает процесс принятия документа.

Корниенко предположил, каким будет новый законопроект о мобилизации

"Та версия, которая будет в зале, – конечно, она будет отличаться от первого чтения. По некоторым параметрам мягче, но мы должны достигать тех результатов, которых от нас ждет военное руководство и вообще военные", – высказался он.

Цель законопроекта о мобилизации – дать возможность пополнять ряды ВСУ на постоянной основе.