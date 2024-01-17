Закон о мобилизации критикуют те, кто не хочет воевать, – военный

Младший сержант Станислав Бунятов прокомментировал законопроект о мобилизации. Он отметил, что люди, которые критикуют его, сами просто не хотят идти воевать.

Бунятов (позывной "ОсмАн") – воин 24 отдельного штурмового батальона "Айдар". Он отметил, что когда слышит возмущение по поводу законопроекта о мобилизации, то все возмущения связаны с тем, что кого-то вообще мобилизуют.

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Как выбить почву из-под отговорок

Кроме того, Бунятов подсказал, как выбить почву из-под отговорок. Для этого необходимо организовать обучение для призывников. Должна быть разумная система обучения. Если это реализуют, тогда можно будет совершенно не обращать внимания на людей, которые заявляют, что "нас закинули на мясо".

Разговоры о том, что кого-то отправили на фронт без подготовки – часть российской ИПСО.

Учения проходят все, из "бусика" в окоп точно никого не бросают. Гражданские люди, чтобы найти оправдание, почему они не мобилизуются – готовы принимать даже российские ИПСО, и нести это дальше в наше общество.

– говорится в сообщении.

Почему было бы полезно призвать блогеров

Военный заявил, что Украине было бы полезно призвать известных блогеров. Речь идет о том, кто пишет о войне и помощи ВСУ. При этом их необязательно отправлять на фронт. В частности, они могли бы занимать должности помощников пресс-офицеров. Они могли бы рассказывать о войне и армии.