Бунятов (позивний "ОсмАн) – воїн 24 окремого штурмового батальйону "Айдар". Він зауважив, що коли чує обурення щодо законопроєкту про мобілізацію, то всі обурення пов'язані з тим, що когось взагалі мобілізують.

Зверніть увагу Депутатів можуть залишити без броні від мобілізації, – ЗМІ

Як вибити ґрунт з-під відмовок

Окрім того, Бунятов підказав, як вибити ґрунт з-під відмовок. Для цього необхідно організувати навчання для призовників. Має бути розумна система навчання. Якщо це реалізують, тоді можна буде вже абсолютно не звертати увагу на людей, які заявляють, що "нас закинули на м'ясо".

Розмови про те, що когось відправили на фронт без підготовки, – частина російської ІПСО.

Навчання проходять всі, з "бусіка" в окоп точно нікого не кидають. Цивільні люди, щоб знайти виправдання, чому вони не мобілізуються – готові приймати навіть російські ІПСО, і нести це далі в наше суспільство,

– мовиться у повідомленні.

Чому було б корисно призвати блогерів

Військовий заявив, що для України було б корисно призвати відомих блогерів. Мовиться про те, хто пише про війну та допомогу ЗСУ. При цьому їх не обов'язково відправляти їх на фронт. Зокрема, вони могли б обіймати посади помічників пресофіцерів. Вони могли б розповідати про війну та армію.