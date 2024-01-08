"Надо доработать": в комитете Рады сказали, какие изменения ждут в законопроекте по мобилизации

Руководитель комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина объяснила ситуацию относительно вывода относительно законопроекта об изменениях в мобилизации. Политик подчеркнула, что эта инициатива нуждается в доработке.

Она также заверила, что детальное заключение антикоррупционной экспертизы к законопроекту по мобилизации будет обнародовано на сайте Рады. Ведь в этом проекте закона необходимо нивелировать все возможные коррупционные риски.

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Радина объяснила заключение комитета по законопроекту о мобилизации

Анастасия Радина подчеркнула, что комитет действительно выявил ряд проблемных норм в законопроекте об изменениях в мобилизации, которые могут привести к коррупционным рискам. Вместе с тем, по ее словам, Министерство обороны согласилось с высказанными замечаниями.

Совместно с профильным комитетом, комитетом по здоровью нации и другими коллегами уже работаем над изменением процедур и подходов. Благодарю заместителя Министра обороны Натальи Калмыковой за лидерство в процессе,

– написала глава комитета.

Она также подчеркнула, что это решение совершенно не означает, что члены комитета выступают против усовершенствования процедуры мобилизации. Радина сказала, что все это происходит наоборот.

"Мобилизация должна быть справедливой, предсказуемой – и без коррупционных дыр", – отметила она.

Кроме того, Радина обнародовала перечень того, что, по мнению комитета, необходимо усовершенствовать в законопроекте во избежание коррупционных рисков.

Радина отметила, что в законопроекте относительно изменений в мобилизации следует доработать следующие пункты:

отказаться от возложения на органы местного самоуправления в обязанности "обеспечить прибытие" военнообязанных в военкомате;

четко определить, в какие сроки и при каких условиях ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников с ограничениями на распоряжение имуществом и т.д.

убрать право районных или городских комиссий по направлениям для прохождения военной службы, а также комиссий высшего уровня по собственному усмотрению предоставлять гражданам отсрочки от направления на базовую военную службу (не путать с мобилизацией).

В то же время Радина подчеркнула, что вопросов, нуждающихся в тщательной доработке, в законопроекте значительно больше. В частности, в первую очередь она отметила вопрос преодоления коррупции в ВЛК и медико-социальной экспертизы.

Глава комитета также сказала, что доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, являющихся основаниями для отсрочки от мобилизации.

Комитет Совета выявил риски коррупции в законопроекте о мобилизации

Анастасия Радина 8 января отметила, что комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект об изменениях в мобилизации таким, что содержит коррупционные риски. Поэтому его нужно доработать.

Она также отметила, что находившиеся на заседании комитета представители Минобороны и Генштаба ВСУ согласились с выводом относительно правительственной инициативы. Они пообещали устранить все обнаруженные недостатки.

Кроме того, в Европейской бизнес ассоциации выразили недовольство законопроектом о мобилизации. Там подчеркнули, что эта инициатива ставит под угрозу экономическое восстановление Украины.

Радина также написала, что антикоррупционный комитет в соответствии с регламентом рассматривает все законопроекты на этапе первого чтения по поводу коррупционных рисков. По ее словам, значительная часть замечаний была учтена профильными комитетами при доработке законопроектов.