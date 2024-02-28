В законопроект о мобилизации подали больше всего правок за всю историю, - нардеп

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. К законопроекту об изменениях в мобилизации подали больше всего правок за всю историю. поэтому работа над ним продолжается.

Народный депутат “Голоса” и военным Роман Костенко рассказал, что в законопроект о мобилизации подали больше всего правок за всю историю. По его словам, с ними действительно трудно работать.

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Больше всего правок касаются права выезда за границу

По словам Костенко, больше всего правок по пунктам в законопроекте о праве выезда за границу, арест счетов, запрет водить транспортное средство, вопрос консульских решений, электронного кабинета, электронных повесток и демобилизации. Дискуссии относительно поправок еще продолжаются.

Сама сравнительная таблица насчитывает более 1500 страниц. И понятно, что каждую правку нужно посмотреть, вычитать, понять, что хочет сказать автор,

– заявил депутат.

Также комитет принял предварительное решение, что электронный кабинет военнообязанного будет работать по желанию, и если гражданин создал этот кабинет туда может прийти повестка. В то же время Костенко отметил, что это решение может меняться.

Как продвигается работа

Все представленные предложения сгруппировали по шестнадцати блокам и сейчас принимаются решения за основу, а дальше проведет работу секретариат, поскольку есть много поправок, которые повторяются, рассказал народный депутат, заместитель Председателя Комитета, Председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

По его словам, много правок имеют технический характер. Он отметил, что если кто-то хотел растянуть время рассмотрения этого законопроекта, то это не удалось. Чернев отметил, что документ рассмотрят в ближайшее время.

На второе чтение он может быть вынесен уже в марте, однако здесь возникает главный вопрос – как законопроект будет проходить сессионный зал, ведь каждый народный депутат имеет право поставить свою правку на голосование. Если такое произойдет, то рассмотрение может затянуться на недели,

– отметил политик.

Он добавил, что существует и спецпроцедура, однако к такому важному законопроекту вряд ли уместно ее применять. Чернев выразил надежду, что удастся договориться со всеми фракциями и группами относительно тех вопросов, которые должны быть оставлены в законопроекте, а также тех, которые должны быть убраны.

Комитет ВР начал рассмотрение законопроекта о мобилизации ко второму чтению